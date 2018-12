Mỹ cảnh báo sẽ tự vệ nếu cần thiết ở Syria

Mỹ điều chiến đấu cơ chặn máy bay Syria để bảo vệ nhân viên / Tàu chiến Nga phóng tên lửa tấn công phe đối lập ở Syria

Trung tướng Stephen Townsend. Ảnh: Army Times.

"Chúng tôi thông báo cho phía Nga biết nơi đóng quân... Họ nói với chúng tôi là họ đã báo cho Syria. Tôi chỉ nói rằng chúng tôi sẽ tự bảo vệ nếu cảm thấy bị đe dọa", CNN dẫn lời Trung tướng Stephen Townsend, tân chỉ huy lực lượng Mỹ tại Iraq và Syria, trả lời phỏng vấn ngày 20/8 từ Baghdad, Iraq.

Townsend, nhận vị trí chỉ huy trong tuần, đưa ra bình luận trên sau khi xảy ra vụ việc được các quan chức quốc phòng mô tả là "bất thường" ở miền bắc Syria ngày 18/8. Theo đó, Tổng thống Syria Bashar al-Assad điều chiến đấu cơ không kích gần nơi có đặc nhiệm Mỹ đang hỗ trợ lực lượng người Kurd bản địa.

"Đây là điều rất bất thường. Chúng tôi chưa từng thấy Syria tấn công YPG", Jeff Davis, người phát ngôn Lầu Năm Góc, nói ngày 19/8. YPG là đơn vị dân quân người Kurd được Mỹ ủng hộ trong cuộc chiến chống Nhà nước Hồi giáo (IS) ở Syria.

Một số binh sĩ Mỹ lập tức di chuyển. Mỹ cũng tăng cường bay tuần tra ở miền bắc Syria để bảo vệ lực lượng tại đây.

Townsend cho biết ông có kế hoạch để tăng sức ép lên IS, đồng thời đưa ra mục tiêu đầy tham vọng là "tiêu diệt IS ở Iraq và Syria trong năm 2017".

"Đó là mục tiêu của tôi. Tôi muốn thực hiện nó", ông nói. Khi được hỏi thế nào là tiêu diệt IS, Townsend trả lời là khi IS không còn tồn tại và không kiểm soát những nơi có nhiều người sinh sống.

Townsend nhận định thủ lĩnh IS Abu Bakr al-Baghdadi vẫn nắm quyền chỉ huy và tiếp tục ra lệnh cho các phiến quân. Al-Baghdadi cùng những chỉ huy IS khác đang bị "truy lùng gắt gao", ông cho biết thêm.

Mỹ tin rằng các chỉ huy cấp cao IS ở trong và quanh Raqqa, thành trì của IS ở Syria. Các tay súng Arab và người Kurd bản địa, do Mỹ huấn luyện, có thể tiến quân vào khu vực ngoại ô Raqqa trong vài tuần tới.

Như Tâm