Mỹ bắt nghi phạm đánh bom New York sau cuộc đấu súng

Cảnh sát Mỹ công bố ảnh nghi phạm đánh bom New York

Nghi phạm Rahami bị trúng đạn ở vai và được đưa tới bệnh viên. Ảnh: NY Daily News

Bị cảnh sát bất ngờ tiếp cận và yêu cầu đầu hàng khi đang ngủ ở cửa một quán bar tại Linden, bang New Jersey, Rahami đã rút súng bắn nhưng không làm hại được ai do lực lượng an ninh mặc áo chống đạn.

Bị cảnh sát bắn trả, Rahami tháo chạy. Các cảnh sát truy đuổi, nổ súng và bắt được Rahami sau 30 phút, New York Times dẫn lại lời ông James Sarnicki, Sở cảnh sát Linden.

Trong khi bỏ chạy, tên này còn xả đạn bừa bãi vào các phương tiện đi qua. Y bị bắt trong tình trạng bị thương và được đưa đến bệnh viện.

Cuộc vây bắt diễn ra sau khi người dân trình báo rằng có một người đàn ông nằm ngủ ở cửa một quán bar. Một sĩ quan cảnh sát đến gần và phát hiện người này có râu quai nón giống hình ảnh truy nã của Rahami.

Các hình ảnh trên camera giám sát cho thấy Rahami là người đặt bom ở Đường 23 tại Chelsea, New York, hôm 17/9 khiến ít nhất 29 người bị thương. Dấu vân tay của tên này cũng được phát hiện trên quả bom khác tại Manhattan và có liên quan đến vụ đánh bom ở Jersey Shore. Cảnh sát tin rằng Rahami cũng chịu trách nhiệm với vụ bom ống nổ ở New Jersey hôm 18/9.

Rahami sinh năm 1988 tại Afghanistan, sống cùng gia đình tại thành phố Elizabeth, bang New Jersey, không xa nơi bị cảnh sát bắt.

Hàng xóm cho biết vài năm trước Rahami trở về Afghanistan và quay lại Mỹ với những dấu hiệu bị cực đoan hoá. Chưa rõ tên này có liên hệ với tổ chức khủng bố nước ngoài nào hay nhận yêu cầu tấn công từ bên nào hay không.

Video Mỹ bắt nghi phạm đánh bom New York

Khánh Lynh