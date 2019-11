Mỹ áp thêm trừng phạt Iran

Bộ Ngoại giao Mỹ công bố các lệnh trừng phạt mới với ngành xây dựng Iran và hoạt động giao dịch 4 loại "vật liệu chiến lược" của nước này.

Trong tài liệu công bố hôm 31/10, Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết Ngoại trưởng Mike Pompeo xác định lĩnh vực xây dựng của Iran thuộc quyền kiểm soát trực tiếp hoặc gián tiếp của Lực lượng Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), đội quân bị Mỹ liệt vào danh sách khủng bố.

Do đó, việc giao dịch quặng thô hoặc các bán thành phẩm kim loại, than chì và than đá, cũng như phần mềm để tích hợp các sản phẩm công nghiệp, sẽ bị xử phạt nếu những vật liệu này được sử dụng trong lĩnh vực xây dựng của Iran.

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo phát biểu tại một sự kiện ở Washington hôm 31/10. Ảnh: AFP.

Ngoại trưởng Pompeo còn chỉ ra 4 "vật liệu chiến lược" của Tehran là ống thép không gỉ 304L, phoi hàn mangan MN40, phoi hàn mangan MN70 và thép không gỉ CrNi60WTi ESR + VAR. Những vật liệu này được sử dụng trong các chương trình của quân đội, cũng như hạt nhân và tên lửa đạn đạo, nên cũng bị cấm trao đổi.

Trong một tuyên bố riêng, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Morgan Ortagus cho biết quyết định giúp Washington có khả năng "ngăn chặn Iran cung cấp những vật liệu chiến lược cho IRGC, ngành xây dựng và các chương trình vũ khí hủy diệt hàng loạt".

Động thái tiếp tục thể hiện nỗ lực gia tăng sức ép lên Tehran của Washington. Sau khi Tổng thống Donald Trump hồi năm ngoái đột ngột rút Mỹ khỏi thỏa thuận hạt nhân Iran được ký năm 2015, các biện pháp trừng phạt với quốc gia Trung Đông đã khôi phục và thắt chặt hơn, nhằm buộc nước này chấp thuận một thỏa thuận khác phạm vi rộng hơn.

Tuy nhiên, chính quyền Trump dường như vẫn muốn để mở cánh cửa ngoại giao. Nguồn tin của Reuters cho biết Mỹ có kế hoạch cho phép các công ty Nga, Trung Quốc và châu Âu tiếp tục làm việc tại các cơ sở hạt nhân Iran nhằm khiến nước này khó phát triển vũ khí hạt nhân hơn. Điều này đồng nghĩa với việc bỏ các lệnh trừng phạt ngăn các công ty không thuộc Mỹ hợp tác với Tổ chức năng lượng Nguyên tử Iran (AEOI).

Ánh Ngọc (Theo Reuters)