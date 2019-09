Mugabe được an táng tại đài tưởng niệm anh hùng

ZimbabweGia đình cựu tổng thống Mugabe đồng ý chôn cất ông tại đài tưởng niệm các anh hùng dân tộc ở Harare, chấm dứt bất đồng với Tổng thống Mnangagwa.

"Tôi có thể xác nhận điều này", Leo Mugabe, thành viên gia đình cựu tổng thống Zimbabwe Robert Mugabe, trả lời phóng viên hôm nay.

Theo Leo, các trưởng tộc tại quê nhà của cựu tổng thống đã đưa ra quyết định này. "Bây giờ họ đã nêu quan điểm của họ. Vì vậy nếu họ nói an táng tại đài tưởng niệm anh hùng dân tộc, điều đó có nghĩa bây giờ chúng tôi chỉ còn chờ thông tin chi tiết về việc an táng riêng tư hay công khai", Leo cho hay, song không nói cụ thể thời gian tổ chức lễ an táng.

Cựu tổng thống Zimbabwe Robert Mugabe. Ảnh: AFP.

Căng thẳng xảy ra sau khi chính phủ của Tổng thống Emmerson Mnangagwa đề nghị chôn cất ông Mugabe ở đài tưởng niệm, trong khi các trưởng tộc muốn tiến hành tang lễ riêng tư, có thể tại quê nhà của ông ở Kutama, phía tây bắc thủ đô.

Robert Mugabe, lãnh đạo của Zimbabwe trong gần bốn thập kỷ, qua đời ở tuổi 95 hôm 6/9 tại Singapore, nơi ông điều trị y tế những năm cuối đời. Ông được mệnh danh là anh hùng dân tộc khi giúp Zimbabwe giành độc lập vào năm 1980. Tuy nhiên, Mugabe bị chỉ trích khi không chỉ định người kế nhiệm suốt 37 năm, đàn áp những người bất đồng chính kiến và can thiệp bầu cử. Dưới áp lực của quân đội và đảng ZANU-PF cầm quyền, ông chấp nhận từ chức ngày 21/11/2017 và chuyển giao quyền lực trong hòa bình cho cấp phó Mnangagwa.

Tang lễ của Mugabe sẽ được tổ chức theo nghi thức cấp nhà nước tại sân vận động quốc gia ở Harare vào ngày 14/9. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, cựu lãnh đạo Cuba Raul Castro và nhiều tổng thống châu Phi sẽ tới dự lễ tang.

Linh cữu cựu tổng thống Mugabe được các binh sĩ đưa tới sân vận động quốc gia ở Harare hôm 12/9. Ảnh: AFP.

Huyền Lê (Theo AFP)