Melania gây ấn tượng bằng phong cách thời trang khi thăm Anh

Đệ nhất phu nhân Mỹ cho thấy sự công phu và tinh tế trong cách ăn mặc khi cùng chồng công du Anh.

Chiếc váy Melania mặc khi lên chuyên cơ tới Anh. Ảnh: Reuters.

Đệ nhất phu nhân Mỹ Melania Trump hôm 2/6 mặc một chiếc váy Gucci có in hình các biểu tượng nổi tiếng của nước Anh như tháp đồng hồ Big Ben, tòa nhà quốc hội và xe buýt hai tầng khi bước lên chuyên cơ Air Force One, cùng Tổng thống Donald Trump bắt đầu chuyến công du kéo dài ba ngày ở Anh.

Nhà phê bình thời trang Robin Givhan cho rằng Melania, một cựu người mẫu, chắc hẳn hiểu rõ sức mạnh của thời trang khi truyền tải thông điệp. Givhan ví von trang phục của bà Melania luôn giống như "phiên bản thời trang" của một sự kiện nào đó.

Sau khi tới Anh, Melania mặc một chiếc áo chemise thương hiệu Burberry nổi tiếng của Anh, có in hình huy chương quân đội và tô điểm bằng chiếc nơ in chữ "Society", kết hợp với một bộ suit của nhà thiết kế lừng danh Mỹ Michael Kors, được lấy cảm hứng từ quân phục hải quân Mỹ. Trang phục được cho là thể hiện "sự gặp gỡ" trong thiết kế cũng như sự hòa hợp giữa người Anh và người Mỹ.

Khi dự bữa trưa tại Cung điện Buckingham với Nữ hoàng Anh, Đệ nhất phu nhân Mỹ mặc chiếc đầm trắng của Dolce & Gabbana với điểm nhấn là phần cổ áo và thắt lưng màu xanh navy, đội mũ trắng lệch có dải băng-đô xanh navy, làm gợi nhớ tới phong cách thời trang quen thuộc của Công nương Diana và Meghan, nữ công tước xứ Sussex.

Một số người cũng ví nó như bộ phục trang màu đen trắng của Audrey Hepburn, người vào vai Eliza Doolittle trong phim "My Fair Lady", bộ phim nói về một cô gái nghèo khổ tầm thường, không xuất thân từ tầng lớp thượng lưu nhưng lại trở thành một công nương xinh đẹp.

Đệ nhất phu nhân Melania Trump (ngoài cùng bên trái), Nữ hoàng Anh Elizabeth II và Tổng thống Donald Trump trong chuyến thăm chính thức Anh của Trump. Ảnh: Reuters.

Theo Givhan, cách lựa chọn trang phục của Đệ nhất phu nhân Mỹ cho thấy sự công phu, tinh tế trong phong cách thời trang của bà nhằm hỗ trợ cho nỗ lực ngoại giao của chồng trong các sự kiện trọng đại.

Năm 2017, khi cùng chồng thăm Trung Quốc và dự buổi yến tiệc do Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tổ chức, bà Melania từng mặc một chiếc váy Gucci lấy cảm hứng từ phong cách chiếc sườn xám truyền thống của Trung Quốc. Còn trong chuyến đi một mình đến châu Phi năm ngoái, bà chọn một bộ đồ gồm quần và áo khoác đồng màu, được New York Times mô tả giống như nhân vật Belloq trong "Out of Africa" (Xa mãi phi Châu), bộ phim sử thi lãng mạn của Mỹ năm 1985 hay một nhân vật người Pháp trong "Raiders of the Lost Ark" (Chiếc rương thánh tích), một bộ phim hành động phiêu lưu của Mỹ năm 1981.

Việc Melania thường lựa chọn những chiếc mũ trắng tại các sự kiện ngoại giao quan trọng cũng gây không ít tranh cãi. Chiếc mũ bà đội tuần này trong cuộc gặp với Nữ hoàng Anh do Herve Pierre, nhà thiết kế quen thuộc của Melania lựa chọn. Năm ngoái, Melania từng đội mũ rộng vành trắng khi đón chuyến vợ chồng Tổng thống Pháp Emmanuel Macron thăm cấp nhà nước Mỹ. Nhưng gây tranh cãi nhiều nhất là lần Melania đội một chiếc mũ cối trắng vốn bị coi là "chứng tích của chủ nghĩa thực dân" khi thăm Kenya.

Mai Lâm (Theo Washington Post)