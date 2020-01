Máy bay trượt vào đường cao tốc

Máy bay mang số hiệu MD-83 của Caspian Airlines, khởi hành từ Tehran nằm giữa đường cao tốc ở thành phố Mahshahr, tỉnh Khuzestan, miền tây nam Iran, sau khi trượt khỏi đường băng sân bay. Hai người bị thương sau sự cố.

Các quan chức hàng không cho hay phi công hạ cánh quá muộn nên bị lỡ đường băng. "Máy bay trượt khỏi đường băng và dừng lại ở một đại lộ bên cạnh sân bay", lãnh đạo cơ quan hàng không dân dụng tỉnh Khuzestan Mohammad Reza Rezaei nói. Một phóng viên có mặt trên chuyến bay cho hay bánh sau của máy bay rời ra, khiến máy bay tiếp đất bằng bụng. Cơ quan hàng không dân dụng Iran đang điều tra sự việc.

Iran bị coi là quốc gia yếu kém về an toàn hàng không. 66 người Iran thiệt mạng trong một vụ tai nạn máy bay của Iran Air tháng 2/2019 và hàng chục người thiệt mạng khi một máy bay của Iran Air gặp nạn trong lúc hạ cánh năm 2011. Liên minh châu Âu (EU) cấm hai hãng hàng không Iran sử dụng không phận do lo ngại an toàn.