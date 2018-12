Máy bay Australia mất kiểm soát do nhiễu động

Hàng triệu người Trung Quốc không được đi máy bay vì điểm uy tín thấp / Máy bay hạ cánh khẩn trên đường đông xe ở Mỹ

Một chiếc A380 của hãng Qantas. Ảnh: SMH.

Hãng Qantas Airways của Australia ngày 14/6 cho biết phi cơ A380 mang số hiệu QF94 từ Los Angeles đi Melbourne bất ngờ mất kiểm soát trong khoảng 10 giây khi bay sau một chiếc A380 khác cũng của hãng này, theo Reuters.

Người phát ngôn của hãng cho biết tất cả hành khách đều không bị thương và máy bay cũng không bị thiệt hại do sự cố. Nhiễu động không khí là hiện tượng thường xảy ra phía sau những loại máy bay cỡ lớn, khi máy bay đâm xuyên qua không khí và tạo những đợt xoáy mạnh.

"Chiếc máy bay bay đằng sau, Qantas 94, rơi vào vùng nhiễu động không khí do Qantas 12 gây ra, dẫn đến tình trạng chao đảo trong một thời gian ngắn", Alex Passerini, trưởng phi công kỹ thuật của hãng, trả lời đài phát thanh Sydney. "Máy bay bị hất tung lên khoảng 30 m rồi trở lại độ cao đang bay, cơ trưởng đã kiểm soát được để tránh bị tiếp tục rơi vào vùng nhiễu động".

Eddie McGuire, người dẫn chương trình truyền hình Australia, có mặt trên chuyến bay miêu tả sự cố diễn ra trong khoảng một chục giây. "Cảm giác lúc đó giống như anh lên tới đỉnh của trò chơi tàu lượn, nó diễn ra nhanh và máy bay liệng về bên trái một chút", McGuire trả lời trên truyền hình. "Nhưng máy bay ổn định sau khoảng 10 giây. Tôi phải nói rằng điều trấn an tôi nhất là phi công đã ngay lập tức thông báo rằng do chúng tôi rơi vào vùng nhiễu động đằng sau một chiếc máy bay trên đường tới Sydney".

Đây không phải lần đầu tiên dòng máy bay A380 gây sự cố do luồng nhiễu động khổng lồ của mình. Tháng 3 năm ngoái, máy bay dân dụng cỡ nhỏ của hãng MHS Aviation của Đức chở 11 hành khách và thành viên tổ bay. Khi bay qua không phận Oman ở độ cao 10.300 m, nó rơi vào vùng nhiễu động do một phi cơ A380 bay phía trên gây ra. Chiếc máy bay bị mất điều khiển hoàn toàn, cả hai động cơ đều ngừng hoạt động. Sau khi lộn nhào 5 vòng và rơi tự do hơn 3.000 m, phi công đã lấy lại được kiểm soát. Sự cố này khiến máy bay bị hư hại nặng tới mức không thể sửa chữa. Nhiều người trên máy bay phải nhập viện, trong đó có một người bị thương nặng.

Trước đó, hồi tháng một, A380 của hãng hàng không Emirates cũng khiến một máy bay tư nhân cắm đầu rơi tự do gần 3.000 m. Tháng 9/2012, một chiếc Boeing 737 của hãng Virgin Australia suýt mất điều khiển khi bay sau phi cơ A380. Trước đó một năm, máy bay A320 của Air France bị nghiêng trái 30 độ sau khi bay vào vùng nhiễu động của A380. Cả hai vụ việc đều không gây hậu quả nghiêm trọng và không có ai bị thương.

An Hồng