Malaysia trả tự do cho nhà khoa học của bin Laden

Malaysia hôm nay phóng thích Yazid Sufaat, nhà khoa học từng giúp Osama bin Laden phát triển vi khuẩn bệnh than để dùng làm vũ khí sinh học.

"Yazid Sufaat đã được phóng thích sáng nay từ nhà tù Simpang Renggam ở Johor và gửi trả về nhà ở Kuala Lumpur", Ayob Khan Mydin Pitchay, lãnh đạo ban chống khủng bố của cảnh sát Malaysia, cho biết. Việc phóng thích Sufaat được thực hiện theo quyết định từ Ủy ban Chống Khủng bố và y phải mang thiết bị giám sát điện tử.

"Yazid Sufaat chỉ được phép di chuyển trong khu vực lân cận nhà của y ở quận Ampang và phải ở trong nhà từ 20h đến 6h mỗi ngày", Ayob nói.

Yazid Sufaat, nhà khoa học từng giúp Osama bin Laden tuyển mộ thành viên và phát triển vi khuẩn bệnh than làm vũ khí sinh học. Ảnh: Free Malaysia Today.

Sufaat, 55 tuổi, từng phải chịu hàng loạt án tù vì có liên quan đến hai mạng lưới khủng bố. Sufaat bị bắt năm 2002 vì những vai trò ở Kandahar, Afghanistan, nơi y có nhiệm vụ thúc đẩy chương trình phát triển vũ khí hủy diệt hàng loạt của al-Qaeda.

Tháng 1/2000, Sufaat cung cấp nơi ở của mình làm chỗ trú ẩn cho các thành viên al-Qaeda, những kẻ tới Kuala Lumpur tham dự một cuộc họp bàn về các kế hoạch khủng bố trong tương lai. Cuộc gặp gồm các lãnh đạo cấp cao thuộc tổ chức, trong đó có hai tên không tặc vụ khủng bố 11/9 ở Mỹ.

Y được trả tự do năm 2010 nhưng tiếp tục bị tống giam vào năm 2013 vì chiêu mộ thành viên cho Nhà nước Hồi giáo (IS) đến chiến đấu ở Syria. Năm 2017, y tiếp tục được trả tự do nhưng lại bị bắt không lâu sau đó khi bị phát hiện từng tuyển mộ bạn tù làm thành viên cho al-Qaeda.

Sufaat tốt nghiệp chuyên ngành khoa học sinh học tại Đại học Bang California và với chuyên môn của mình, y được các nhóm khủng bố coi là "tài sản quan trọng", theo chuyên gia chống khủng bố Ahmad El-Muhammady, người từng phỏng vấn Sufaat trong tù hồi năm 2017.

Vũ Hoàng (Theo South China Morning Post)