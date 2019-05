Lãnh đạo Việt Nam chúc mừng tân Nhật hoàng lên ngôi

Lãnh đạo Việt Nam tin tưởng Nhật Bản sẽ giành nhiều thành tựu to lớn trong phát triển đất nước dưới thời đại Reiwa.

Tân Nhật hoàng Naruhito phát biểu sau lễ đăng cơ hôm nay. Ảnh: AFP.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng hôm nay gửi thư chúc mừng Hoàng thái tử Naruhito lên ngôi, trở thành Nhật hoàng với niên hiệu Reiwa (Lệnh Hòa). Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tin tưởng Nhật Bản sẽ giành được nhiều thành tựu to lớn hơn nữa trong công cuộc phát triển đất nước dưới thời đại Reiwa.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cũng bày tỏ với sự đồng thuận và nỗ lực của chính phủ và nhân dân hai nước, quan hệ Đối tác chiến lược sâu rộng vì hòa bình và thịnh vượng ở Châu Á giữa Việt Nam và Nhật Bản sẽ ngày càng phát triển hiệu quả, thực chất.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng gửi điện mừng Thủ tướng Nhật Shinzo Abe, trong khi Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân gửi điện mừng Chủ tịch Thượng viện Nhật Chuichi Date và Chủ tịch Hạ viện Tadamori Oshima.

Lễ đăng cơ của tân Nhật hoàng Naruhito diễn ra lúc 10h30 (8h30 giờ Hà Nội) hôm nay tại phòng "Matsu no Ma" của Cung điện Hoàng gia. Tên gọi triều đại Reiwa sẽ kéo dài trong suốt thời gian Nhật hoàng Naruhito trị vì.

Trong nghi lễ kéo dài 10 phút, Nhật hoàng 59 tuổi được trao ba báu vật thiêng liêng thường được gọi là "Tam chủng thần khí" gồm thanh gươm Kusanagi no Tsurugi, chiếc gương Yata no Kagami và viên ngọc Yasakani no Magatama, tượng trưng cho lòng dũng cảm, sự khôn ngoan và lòng nhân từ. Nhật hoàng cũng được trao con dấu hoàng gia và con dấu riêng của hoàng đế.

Sau lễ kế vị, Nhật hoàng Naruhito có bài phát biểu đầu tiên trước cả nước với tư cách là hoàng đế thứ 126 tại Cung điện Hoàng gia.

Lễ lên ngôi của Nhật hoàng Naruhito diễn ra một ngày sau khi cha ông là Nhật hoàng Akihito thoái vị, kết thúc triều đại Heisei. Cũng như người cha nổi tiếng của mình, Nhật hoàng Naruhito cảnh báo về sự cần thiết ghi nhớ Thế chiến II một cách chính xác, không giảm nhẹ chủ nghĩa quân phiệt Nhật đầu thế kỷ 20.

Huyền Lê