Lãnh đạo thế giới lên án các vụ đánh bom tại Sri Lanka

Nhiều lãnh đạo thế giới tỏ ra bàng hoàng trước chuỗi các vụ đánh bom đồng thời gửi lời chia buồn tới Sri Lanka.

Người thân của các nạn nhân bị đánh bom ở Sri Lanka đau buồn trước thảm kịch. Ảnh: Reuters.

Giáo hoàng Francis hôm nay lên án hành vi "bạo lực tàn khốc" của những kẻ gây ra chuỗi vụ đánh bom ngày Lễ Phục sinh ở Sri Lanka và cầu nguyện cho các nạn nhân.

"Tôi muốn thể hiện tình thân hữu yêu thương của mình tới cộng đồng Công giáo bị tấn công khi họ đang cầu nguyện cũng như tất cả những nạn nhân của hành vi tội ác này", Giáo hoàng phát biểu từ ban công Nhà thờ Thánh Peter. "Tôi giao phó cho Chúa tất cả những nạn nhân bị thiệt mạng, cầu nguyện cho những người bị thương và cả những người phải chịu đựng đau khổ vì tấn thảm kịch".

Trên mạng xã hội Twitter, Thủ tướng Anh Theresa May gửi lời chia buồn tới các nạn nhân, gọi đây là những cuộc tấn công "thực sự khủng khiếp". "Chúng ta phải đoàn kết để đảm bảo rằng không ai phải thực hành đức tin của mình trong sợ hãi", Thủ tướng May tuyên bố.

Thủ tướng Đức Angela Merkel lên án chuỗi vụ đánh bom, nhấn mạnh "sự thù địch và căm ghét về tôn giáo thể hiện qua cách khủng khiếp" như ở Sri Lanka "không được phép chiến thắng".

Tổng thống Donald Trump gửi lời chia buồn tới người dân Sri Lanka, đồng thời khẳng định Mỹ "sẵn sàng giúp đỡ".

Một tháng sau vụ xả súng tại hai nhà thờ Hồi giáo ở Christchurch khiến hàng chục người thiệt mạng, Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern gọi các cuộc tấn công ở Sri Lanka là hành động "tàn phá".

"New Zealand phản đối mọi hình thức của chủ nghĩa cực đoan và đấu tranh vì tự do tôn giáo và quyền được thực hành tín ngưỡng an toàn. Cùng nhau, chúng ta cần nêu cao ý chí và tìm ra cách để chấm dứt những hành vi bạo lực như vậy", bà Ardern cho hay.

6 vụ nổ sáng 21/4 xảy ra tại ba khách sạn hạng sang và ba nhà thờ, chủ yếu ở thủ đô Colombo của Sri Lanka và vùng lân cận. Hai vụ nổ sau đó xảy ra tại vùng ngoại ô Colombo vào buổi chiều. Chuỗi các vụ nổ khiến 207 người thiệt mạng và hơn 400 người bị thương. Chưa có nhóm nào đứng ra nhận trách nhiệm.

Vũ Hoàng (Theo Telegraph)