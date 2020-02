Lạc quan trên du thuyền cách ly

Nhật BảnDù bị cách ly trên du thuyền Diamond Princess ở cảng Yokohama vì virus corona, nhiều du khách vẫn lạc quan và tin tưởng thủy thủ đoàn.

Khoảng 3.700 hành khách và thành viên thủy thủ đoàn bị cách ly trên du thuyền Diamond Princess neo đậu ở cảng Yokohama, Nhật Bản, từ hôm 4/2 sau khi một khách đến từ Hong Kong dương tính với chủng virus corona mới (nCoV) gây bệnh viêm phổi cấp.

Giới chức đã kiểm tra y tế toàn bộ những người trên du thuyền và phát hiện thêm 10 người dương tính với nCoV. Kể từ đó, hành khách được yêu cầu ở trong phòng và đồ ăn sẽ được đưa đến tận nơi.

Nhân viên y tế trên du thuyền Diamond Princess hôm 4/2. Ảnh: Reuters.

David và Sally Abel, công dân Anh đến từ Oxfordshire, lên du thuyền Diamond Princess để kỷ niệm 50 năm ngày cưới. David, 74 tuổi, cho biết mọi thứ "thay đổi bất ngờ trong một đêm" sau khi thuyền trưởng phát thông báo cách ly lúc 6h30 sáng 4/2.

"Tôi đi dạo một vòng ở một khu vực thường xuyên đông người. Các nghệ sĩ vẫn chơi nhạc, nhưng tôi chỉ thấy có khoảng 20 người ở đây. Thậm chí, các khu vực mua sắm giờ cũng đã vắng bóng người", David cho hay.

Đa số hành khách đều là người Nhật, song có một số người Anh, Mỹ, Canada và một số quốc tịch khác. Nỗi lo lớn nhất của David bây giờ là bệnh tiểu đường, khi ông sẽ cần thêm insulin từ đội ngũ y tế trên tàu.

"Đây sẽ là một thử thách, nhưng chúng tôi sẽ vượt qua. Chúng tôi đang giữ thái độ tích cực, than phiền về hoàn cảnh không phải là điều nên làm vào lúc này", ông nói.

David cho rằng những người khổ sở nhất lúc này là các ông bạn nghiện thuốc lá, khi thuyền trưởng cấm họ hút thuốc trong phòng hay ở ban công, khiến họ "vò đầu bứt tai". Tuy nhiên, ông nhận định thủy thủ đoàn đang làm điều đúng đắn.

"Họ đang bảo vệ mọi người an toàn. Chúng tôi may mắn khi không phải ở phòng bên trong. Phòng của chúng tôi có ban công, nên chúng tôi có thể mở cửa và tận hưởng ánh nắng mặt trời cùng không khí trong lành", David nói.

Các nước có bệnh nhân nhiễm virus corona. Bấm vào ảnh để xem đầy đủ.

Alan, đến từ Nottinghamshire, Anh, cũng lên du thuyền cùng với vợ trước đó. Alan ca ngợi thủy thủ đoàn đang "làm hết sức mình trong hoàn cảnh rất khó khăn".

"Nếu phải ở trong phòng 14 ngày, chắc chúng tôi phát điên. Mặt tích cực là ở đây có nắng và tôi có thể nhìn thấy biển", Alan cho hay.

"Chúng tôi hy vọng sẽ được xuống tàu trong những ngày tới, do vậy tôi vẫn chưa liên lạc với chính quyền Anh. Tôi muốn họ gửi máy bay đón chúng tôi về như họ đã làm với những người ở Trung Quốc, bởi kế hoạch trở về của chúng tôi đã đổ bể và giá các chuyến bay đang đang ngày một tăng", Alan nói.

Dịch viêm phổi cấp do nCoV khởi phát tại thành phố Vũ Hán, thủ phủ tỉnh Hồ Bắc, từ tháng 12/2019, lan ra 31 tỉnh thành Trung Quốc và 26 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới. Tính đến ngày 5/2, dịch viêm phổi do nCoV đã khiến 492 người chết, trong đó 490 người ở Trung Quốc đại lục, số ca nhiễm bệnh tăng lên 24.551. Trung Quốc đã cho phép bổ sung một nhóm chuyên gia Mỹ vào phái đoàn của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) tại nước này, nhằm nghiên cứu và tìm cách đối phó với nCoV.

Quốc Hưng (Theo Sky News)