Kỹ thuật viên Ấn Độ bị cửa máy bay kẹp chết trong lúc bảo trì

Một máy bay của Spicejet trên đường băng tại Mumbai, Ấn Độ hôm 2/7. Ảnh: AFP.

Kỹ thuật viên Rohit Pandey đang bảo trì máy bay tại sân bay quốc tế Netaji Subhash Chandra Bose ở thành phố Kolkata, bang Tây Bengal, Ấn Độ rạng sáng 10/7 thì cánh cửa thủy lực trên máy bay bất ngờ đóng lại và kẹp chặt anh này vào thành máy bay.

Sự cố được thông báo lúc 1h45 và một bác sĩ lập tức tới hiện trường. "Họ không thể kéo cậu ấy ra và cuối cùng phải phá cánh cửa", Kaushik Bhattacharya, giám đốc sân bay cho biết. Pandey tử vong ngay sau đó. Tổng cục Hàng không Dân dụng (DGCA) Ấn Độ đã mở cuộc điều tra về vụ tai nạn.

Chiếc máy bay này thuộc SpiceJet, hãng hàng không có hồ sơ an toàn ấn tượng. AirlineRatings.com, trang web đánh giá mức độ an toàn của các hãng hàng không trên thế giới, xếp hạng 7/7 đối với SpiceJet dựa trên tiêu chí tuân thủ các thông số an toàn quốc tế và chưa từng xảy ra trường hợp tử vong.

Tai nạn của kỹ thuật viên Pandey xảy ra giữa lúc hãng SpiceJet đang gặp nhiều vấn đề. Tuần trước, một máy bay của SpiceJet trượt khỏi đường băng tại sân bay quốc tế Chhatrapati Shivaji Maharaj ở Mumbai. Tuy sự cố không gây thương vong về người, máy bay bị mắc kẹt trên bãi cỏ cạnh đường băng suốt đêm.

Huyền Lê (Theo CNN)