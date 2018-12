Kẻ thảm sát Mỹ vui mừng vì vụ khủng bố 11/9

Kẻ xả súng Mỹ 'bình tĩnh' khi thương lượng với cảnh sát / Video đầu tiên bên trong hộp đêm đồng tính bị xả súng ở Mỹ

Omar Mateen, nghi phạm xả súng ở Orlando. Ảnh: Independent

Ngày 11/9/2001, hầu như tất cả học sinh tại một trường trung học Florida đều sững người bàng hoàng khi xem cảnh tượng chiếc máy bay do khủng bố chiếm quyền kiểm soát lao vào tháp phía nam Trung tâm Thương mại Thế giới, New York, Mỹ, được phát trực tiếp trên sóng truyền hình. Nhưng lúc ấy lại có một học sinh "nhảy cẫng lên để cổ vũ những kẻ khủng bố". Người đó là Omar Mateen, nghi phạm xả súng vào câu lạc bộ đêm đồng tính Pulse ở thành phố Orlando, Washington Post dẫn lời một bạn học cũ của Mateen cho biết.

Robert Zirkle cách đây 15 năm là học sinh tại trường Trung học Quận Martin. Trong một cuộc phỏng vấn, Zirkle cho hay anh từng nhìn thấy Mateen tỏ ra rất vui vẻ, hào hứng, cười cợt về chuyện nước Mỹ bị tấn công khủng bố ngày 11/9.

"Anh ta gây ồn ào trên xe buýt, làm hành động như thể anh ta đang lao tới một tòa nhà nào đó", Zirkle nhớ lại. "Tôi không rõ liệu anh ta làm vậy vì được ai đó dạy ở nhà hay chỉ để gây chú ý bởi thật ra anh ta có rất ít bạn bè".

"Trước sự kiện 11/9, chúng tôi cư xử bình thường với nhau. Chúng tôi đi cùng xe buýt. Chúng tôi không phải bạn thân nhưng có thể coi là bạn", Zirkle nói. "Sau vụ khủng bố 11/9, anh ta bắt đầu thay đổi và hành động khác lạ".

Vài giờ sau vụ xả súng tại Orlando, bạn cùng lớp cũ của Mateen bắt đầu bàn tán trên mạng xã hội Facebook. Một người kể rằng Mateen đã "đứng giữa lớp suốt quãng thời gian diễn ra vụ tấn công 11/9 và khi chiếc máy bay thứ hai đâm vào tòa nhà, anh ta nhảy bật lên, chúc mừng những kẻ khủng bố".

"Giáo viên bảo chúng tôi bật TV... Lúc chiếc phi cơ thứ hai đâm, Mateen đã cười. Dường như anh ta cảm thấy vô cùng hạnh phúc vì chuyện đó", một người khác nói. Mateen sau đấy còn đi rêu rao rằng Osama bin Laden là bác của anh ta.

Vụ xả súng kinh hoàng xảy ra vào khoảng 2h02 ngày 12/6 tại hộp đêm Pulse khiến 50 người thiệt mạng, bao gồm cả nghi phạm. Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) nhận trách nhiệm cho vụ việc. Nhóm cực đoan này nói rằng cuộc tấn công do "một trong những chiến binh của Caliphate" thực hiện. Mateen trước khi xả súng cũng gọi cho số điện thoại khẩn cấp 911, thề trung thành với thủ lĩnh IS Abu Bakr al-Baghdadi.

Tuy nhiên, cơ quan chức năng chưa phát hiện dấu hiệu nào cho thấy Mateen có liên lạc với khủng bố ở nước ngoài hay vụ tấn công được chỉ đạo bởi ai khác.

Vũ Hoàng