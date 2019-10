Joshua Wong bị cấm tranh cử

Joshua Wong, thủ lĩnh phong trào "ô dù" ở Hong Kong, không được tham gia cuộc bầu cử cấp quận do vi phạm luật bầu cử.

"Quyết định cấm tôi tranh cử vào chính quyền rõ ràng mang động cơ chính trị", Wong, 23 tuổi, phát biểu trước báo giới hôm nay, nói thêm rằng anh là người duy nhất bị loại trong số hơn 1.100 ứng viên của cuộc bầu cử chính quyền cấp quận dự kiến tổ chức vào ngày 24/11.

Joshua Wong trả lời báo chí tại Hong Kong hôm nay. Ảnh: Reuters.

Các hội đồng quận là cơ quan tham vấn về các vấn đề địa phương ở Hong Kong và cuộc bầu cử tháng tới sẽ bầu ra 452 uỷ viên hội đồng làm việc trong nhiệm kỳ 4 năm.

Trong một thông báo, chính quyền Hong Kong cho biết một ứng viên bị đánh giá là không hợp lệ do vi phạm luật bầu cử cấm "ủng hộ hoặc thúc đẩy quyền tự quyết". Tuy nhiên, thông báo không nêu rõ tên Joshua Wong.

Wong cho hay anh nộp hồ sơ tranh cử từ hôm 4/10 và đã nhận được ba lá thư từ các quan chức bầu cử đề nghị anh làm rõ quan điểm chính trị. "Mọi người đều biết rằng nguyên nhân thực sự là cái tên của tôi, Joshua Wong, đồng nghĩa với phạm tội trong suy nghĩ của họ ", Wong nói.

Wong trở thành thủ lĩnh của phong trào "ô dù" do sinh viên lãnh đạo vào năm 2014 nhằm phản đối việc Bắc Kinh can thiệp quá sâu vào cuộc bầu cử trưởng đặc khu Hong Kong năm 2017. Tháng 1/2018, Wong bị kết án ba tháng tù vì tội chống người thi hành công vụ, nhưng chỉ thụ án 6 ngày rồi được tại ngoại để chờ kháng cáo. Hồi tháng 5, thẩm phán yêu cầu Wong quay lại nhà tù nhưng giảm án xuống còn hai tháng. Anh được trả tự do hôm 17/6.

Hong Kong từ hồi tháng 6 rơi vào tình trạng bất ổn do các cuộc biểu tình đòi rút dự luật dẫn độ cho phép đưa nghi phạm đến những nơi chưa có hiệp ước dẫn độ với đặc khu, trong đó có Trung Quốc đại lục. Dù chính quyền đã rút dự luật, biểu tình vẫn tiếp diễn nhằm đòi những yêu sách khác. Wong cũng sang Đức và Mỹ để kêu gọi ủng hộ cho các cuộc biểu tình này.

