IS phản công chớp nhoáng, đẩy lùi quân đội Syria khỏi Raqqa

Quân đội Syria tiến công thành trì IS ở tỉnh Raqqa / Syria tiến công giành thị trấn chiến lược từ IS

Các tay súng thuộc 'Lữ đoàn Mujahideen Horan' tham gia huấn luyện quân sự ở tỉnh Deraa, Syria, ngày 19/6. Ảnh: Reuters.

Đợt phản công diễn ra vào tối 19/6 để đối phó việc quân đội chính phủ tiến đến khu vực cách thị trấn chiến lược Tabqa, nơi Nhà nước Hồi giáo (IS) đang kiểm soát, khoảng 20 km, theo Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria (SOHR).

"IS đẩy lùi binh sĩ chính phủ khỏi biên giới hành chính tỉnh Raqqa sau một đợt phản công ác liệt", AFP dẫn thông tin từ SOHR cho biết. IS đã điều động hàng trăm phiến quân từ thủ phủ Raqqa đến hỗ trợ phòng thủ Tabqa. Hơn 40 binh sĩ chính phủ đã thiệt mạng và hiện chưa rõ thương vong của IS.

Syria bắt đầu tấn công theo phía bắc, hướng về Tabqa từ đầu tháng 6. Tabqa, có vị trí chiến lược, một đập nước và căn cứ không quân, bị IS kiểm soát từ năm 2014. Thị trấn nằm cách Raqqa, thủ phủ của IS ở Syria, khoảng 50 km. Giành lại nơi này sẽ chặn tuyến đường cung cấp đến Raqqa từ phía tây.

Trên một mặt trận khác, IS bất ngờ tấn công từ một thành trì ở tỉnh Raqqa, sát hại người dân tại hai ngôi làng chúng tái chiếm từ các tay súng được Mỹ hỗ trợ.

Vị trí sân bay Tabqa, Syria. Đồ họa: BBC.

Như Tâm