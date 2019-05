IS nhận trách nhiệm về chuỗi vụ đánh bom ở Sri Lanka

Nhóm phiến quân IS tuyên bố gây ra 8 vụ đánh bom tại ba thành phố của Sri Lanka, nhưng không cung cấp bằng chứng.

Hiện trường vụ đánh bom tại nhà thờ Thánh Sebastian, Negombo, Sri Lanka hôm 21/4. Ảnh: AFP.

"Những người tiến hành vụ tấn công nhằm vào các công dân thuộc liên minh do Mỹ dẫn đầu và người Công giáo ở Sri Lanka hôm 21/4 thuộc IS", nhóm phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng hôm nay tuyên bố.

Tuy nhiên, IS không cung cấp bằng chứng cho việc nhóm này đứng sau vụ đánh bom liên hoàn khiến 321 người chết và 500 người bị thương.

Trước đó, Thứ trưởng Quốc phòng Sri Lanka Ruwan Wijewardene tiết lộ các cuộc điều tra sơ bộ cho thấy các vụ đánh bom nhằm trả thù cho cuộc tấn công nhằm vào người Hồi giáo ở thành phố Christchurch, New Zealand hồi tháng 3, khiến 50 người thiệt mạng.

Ông Wijewardene nói thêm rằng nhóm Hồi giáo cực đoan National Thowheeth Jama'ath (NTJ) ở Sri Lanka đứng sau 8 vụ đánh bom nhằm vào các nhà thờ và khách sạn tại các thành phố Colombo, Negombo và Batticaloa.

Trong khi đó, các nguồn tin từ cảnh sát tiết lộ rằng hai anh em Hồi giáo trong độ tuổi 20, con trai của một thương nhân giàu có, đã đánh bom tự sát tại hai khách sạn Shangri-La và Cinnamon Grand ở thủ đô Colombo. Tuy nhiên, vẫn chưa rõ hai người này có liên hệ gì với những kẻ đánh bom khác trong loạt vụ tấn công. Họ được cho là thành viên chủ chốt của NTJ. Nguồn tin nói thêm rằng một khách sạn khác cũng bị nhắm tới nhưng kế hoạch này thất bại.

Cảnh sát Sri Lanka đã bắt 40 người bị tình nghi liên quan đến các cuộc tấn công. Đây là vụ đánh bom nhắm vào thường dân đẫm máu nhất trong lịch sử của đảo quốc Nam Á kể từ sau cuộc nội chiến kéo dài 26 năm kết thúc vào năm 2009.

Ánh Ngọc (Theo AFP)