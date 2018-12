IS lần đầu tung video tuyển phiến quân ở Philippines

Phiến quân Philippines hành quyết con tin Canada

Phiến quân Nhà nước Hồi giáo. Ảnh: Reuters.

Phil Star dẫn lời Rita Katz, giám đốc nhóm tình báo SITE chuyên theo dõi các hoạt động của Nhà nước Hồi giáo (IS), cho biết nhóm phiến quân sáng sớm qua đăng video nhắm đến Philippines, sử dụng 5 ngôn ngữ gồm tiếng Arab, tiếng Anh, tiếng Philippines, tiếng Indonesia và tiếng Malaysia.

Hình ảnh chụp từ video cho thấy các phiến quân người Philippines, Malaysia và Indonesia đang kêu gọi người dân tại những nước này gia nhập IS ở Syria. Với người không thể đến Trung Đông, chúng đưa ra lựa chọn thay thế.

"Bạn hãy gia nhập phiến quân ở Philippines nếu không thể đến Syria", nhóm phiến quân cho biết trong video. Theo trang Vocativ, IS đã bổ nhiệm một thủ lĩnh ở Philippines có biệt danh Abdallah al-Filipini, đại diện cho "đế chế" tự xưng.

Katz cho biết IS còn công bố đồ họa tuyên bố thông báo về sự hiện diện của nhóm phiến quân ở Philippines. Chúng tự nhận có 10 "tiểu đoàn" đang chiến đấu tại 5 địa điểm khác nhau ở quốc đảo và những kẻ tôn thờ IS ở thành phố Basilan đã sát hại 289 người tính từ tháng 4/2015.

Restituto Padilla, người phát ngôn quân đội Philippines, cảnh báo người dân nên hạn chế chia sẻ video, mô tả nó là phi nhân tính và độc ác. Các quan chức an ninh Philippines phủ nhận IS hiện diện ở quốc đảo nhưng lưu ý một số nhóm phiến quân như Abu Sayyaf đã thề trung thành với Abu Bakr al-Baghdadi. thủ lĩnh tối cao của IS.

Như Tâm