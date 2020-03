IS khuyên phiến quân tránh xa ổ dịch châu Âu

Phiến quân IS kêu gọi các thành viên thường xuyên rửa tay và "tránh xa vùng đất dịch bệnh" châu Âu trong lúc Covid-19 bùng phát.

Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng kêu gọi các thành viên "đặt an toàn lên hàng đầu" trước mối đe dọa từ Covid-19 và khuyên các tay súng không nên đặt chân tới châu Âu, nơi đang trở thành điểm nóng toàn cầu mới của đại dịch.

Trong bản tin đăng trên trang al-Naba hôm 13/3, thay vì kêu gọi tín đồ phát động tấn công khủng bố ở châu Âu, IS hối thúc các thành viên "tránh xa miền đất dịch bệnh" vào lúc này để "bảo vệ sức khỏe người khác" và thực hiện "nghĩa vụ phòng bệnh".

IS khuyến cáo thành viên "đặt niềm tin và tìm chỗ ẩn náu nơi Thượng đế" trước Covid-19, liệt kê các "bí quyết" ngăn dịch lây lan, khuyến cáo thành viên thường xuyên rửa tay và "che miệng khi ngáp hoặc hắt hơi".

Covid-19 diễn biến phức tạp tại châu Âu với hàng nghìn ca nhiễm mới được phát hiện mỗi ngày. Italy là nước chịu ảnh hưởng nặng nhất tại châu lục với hơn 24.000 người nhiễm nCoV, trong đó hơn 1.800 người chết. Tây Ban Nha, Pháp và Đức cũng đã ghi nhận hàng nghìn ca bệnh.

Các tay súng IS chụp ảnh tại Syria năm 2015. Ảnh: Telegraph.

Trước đó, IS cảnh báo nguy cơ các thành viên người Duy Ngô Nhĩ từ Trung Quốc có thể mang nCoV tới các khu vực do phiến quân kiểm soát. IS từng mô tả nCoV "gieo rắc cái chết và kinh hoàng tại Trung Quốc", song gần đây nhận định Covid-19 là vấn đề ảnh hưởng tới toàn thế giới.

Các quốc gia châu Phi nơi IS hoạt động phát hiện số ít ca nhiễm nCoV, song Syria và Yemen chưa thể xác định được tình hình Covid-19. Đại dịch đã xuất hiện tại các quốc gia IS tuyên bố có chi nhánh, gồm Afghanistan, Algeria, Ai Cập, Ấn Độ, Indonesia, Iraq và Philippines.

Covid-19 khởi phát từ Vũ Hán, Trung Quốc vào tháng 12/2019, đến nay đã xuất hiện tại 157 quốc gia và vùng lãnh thổ với hơn 169.000 ca nhiễm, hơn 6.500 người chết và hơn 77.700 người đã hồi phục.

Nguyễn Tiến (Theo Politico)