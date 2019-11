IS bị xóa sổ trên mạng

Cảnh sát Liên minh châu Âu loại bỏ hơn 26.000 thông tin tuyên truyền của phiến quân IS trên các mạng xã hội trong chiến dịch quy mô lớn.

"Theo như chúng tôi biết, IS không còn hiện diện trên Internet nữa và chúng tôi sẽ xem chúng có thể hồi sinh trên không gian mạng vào lúc nào", Eric Van Der Sypt, công tố viên liên bang Bỉ nói trong cuộc họp báo hôm 25/11.

Đây là kết quả của chiến dịch truy quét hoạt động tuyên truyền của phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng trên các nền tảng mạng xã hội do lực lượng cảnh sát Liên minh châu Âu (Europol) tiến hành. Chiến dịch này được coi như một đòn giáng nặng nề nhằm xóa sổ sự hiện diện của IS trên các dịch vụ trực tuyến như Google hay Twitter.

Cảnh sát châu Âu thực thi chiến dịch bằng cách gắn cờ "tuyên truyền khủng bố" với 26.000 video, bài đăng, tài khoản mạng xã hội và kênh YouTube rồi gửi chúng tới các nhà cung cấp dịch vụ trực tuyến để loại bỏ. Giới chức châu Âu cho biết các dịch vụ như Google, Twitter, Instagram và Telegram đã tích cực hợp tác nhằm phá vỡ các hoạt động khủng bố.

Alberto Rodríguez Vázquez, người đứng đầu cơ quan chống khủng bố của lực lượng Phòng vệ Dân sự Tây Ban Nha, cho biết cảnh sát nước này đã bắt một nghi phạm có hành vi truyền bá tư tưởng cực đoan trong khuôn khổ chiến dịch.

Các tay súng IS tại Tel Abyad, Syria tháng 1/2014. Ảnh: Reuters.

Những động thái mới nhất này là một phần trong nỗ lực không ngừng của EU và các quốc gia thành viên nhằm phá vỡ mạng lưới liên lạc của các tổ chức khủng bố. Hồi tháng 4/2018, cơ quan thực thi pháp luật của EU, Canada và Mỹ đã tịch thu máy chủ và dữ liệu từ IS, buộc tổ chức này phải tiến hành hoạt động tuyên truyền dựa vào các dịch vụ nhắn tin và mạng xã hội.

"Việc IS chuyển sang sử dụng các dịch vụ trực tuyến này cho phép Europol và các điều tra viên tập trung vào những mạng xã hội được những kẻ tuyên truyền cho IS sử dụng", Europol ra tuyên bố cho biết.

Ngọc Ánh (Theo NPR)