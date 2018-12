IS bắn vào dân thường chạy trốn khỏi Falluja

IS dùng dân thường làm lá chắn, chống cự mạnh ở Fallujah

Những người dân ở gần Falluja chờ đợi quân đội hỗ trợ. Ảnh minh họa: AFP

Trong số 50.000 người dân bị kẹt lại ở Falluja, có những người bị IS bắn vào lưng khi họ cố chạy trốn, CNN hôm nay dẫn tin từ Tổ chức Hội đồng tị nạn Na Uy (NRC) cho biết.

"Nỗi lo sợ lớn nhất của chúng tôi là xác nhận về những dân thường bị IS nhắm đến khi họ đang tìm đến nơi an toàn. Đây là điều tồi tệ nhất chúng tôi lo sẽ xảy ra với những người đàn ông, phụ nữ và trẻ em bỏ lại tất cả đằng sau để mưu cầu con đường sống của mình", Nasr Muflahi , Giám đốc NRC tại Iraq, nói.

Những người may mắn chạy thoát tới các trại bên ngoài thủ đô Baghdad cho biết họ hầu như không được đi ra khỏi làng và thị trấn xung quanh thành phố bị bao vây. Một người kể rằng phiến quân IS đến nhà anh và nói anh cần phải đến trung tâm Falluja để làm "lá chắn sống" cho nhóm khủng bố.

"Đó là một mệnh lệnh. Nếu bạn từ chối thì chúng sẽ bắn", Taleb Farhan, người dân ở Karma, vùng ngoại ô Falluja, nói.

Một người dân khác tên là Thamir Ali kể lại nếu gia đình nào còn ở trong nhà, phiến quân IS sẽ đưa họ đi hoặc giết chết tại chỗ. Một nhóm gồm 32 người sau khi trốn trong đầm lầy 4 ngày, uống nước bẩn và ăn chà là, cuối cùng đã chạy thoát đến trại Abu Ghraib, ngoại ô Baghdad.

Theo NRC, khoảng 3.000 gia đình đã trốn khỏi Falluja trong tháng trước.

Phóng viên CNN cũng chứng kiến các tòa nhà bị phá hủy, rất ít kiến trúc gần Falluja còn nguyên vẹn, sau khi khu vực này bị liên quân và quân đội Iraq không kích.

Falluja cách Baghdad khoảng 65 km, bị IS kiểm soát từ 2014, là một trong các mục tiêu quân chính phủ Iraq dự tính sẽ giành lại từ tay IS. Các lực lượng an ninh Iraq, với sự hỗ trợ của lực lượng dân quân, cuối tuần qua tấn công vào khu vực gần phía nam Falluja sau khi giành lại al Nuaimiya, cách trung tâm Falluja 5 km. Bước tiến mới này có nghĩa là IS đang mất đi vị trí chiến lược cuối cùng giữa Falluja, tỉnh Anbar tới khu vực phía tây và bắc Iraq.

Thành phố Fallujah là một trong những điểm quân chính phủ Iraq và IS giao tranh dữ dội. Ảnh: BBC

Khánh Lynh