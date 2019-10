Iraq từ chối cho lính Mỹ ở lại

Quân đội Iraq tuyên bố lực lượng Mỹ vừa rút khỏi Syria chỉ được quá cảnh ở nước này nhưng không được phép ở lại lâu dài.

"Tất cả các lực lượng Mỹ vừa rút khỏi Syria đã được chấp thuận vào Khu vực Kurdistan để họ có tiếp tục di chuyển ra khỏi Iraq. Chúng tôi không cho phép các lực lượng này ở lại", quân đội Iraq ra tuyên bố hôm nay. Khu vực Kurdistan là khu tự trị của người Kurd ở miền bắc Iraq, giáp biên giới với Syria.

Quyết định của quân đội Iraq trái ngược với thông báo của Lầu Năm Góc rằng khoảng 1.000 binh sĩ rút khỏi miền bắc Syria dự kiến di chuyển đến miền tây Iraq để tiếp tục chiến dịch chống lại phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng và "giúp bảo vệ Iraq".

Đoàn xe thiết giáp Mỹ tại làng al-Hashisha, ngoại ô Tal Abyad, Syria hôm 8/9. Ảnh: AFP.

Tuy nhiên, một quan chức quốc phòng cấp cao của Mỹ sau đó cho biết tình hình vẫn chưa chắc chắn và kế hoạch có thể thay đổi. Quan chức này nói thêm việc điều quân Mỹ đến Iraq cần được xem xét kỹ lưỡng vì Iraq là quốc gia chịu nhiều ảnh hưởng từ Iran, quốc gia đang có căng thẳng với Mỹ.

Mỹ đang triển khai hơn 5.000 binh sĩ đồn trú tại Iraq để huấn luyện lực lượng an ninh nước này và giúp đảm bảo IS không "hồi sinh". Hiện chưa rõ liệu quân đội Mỹ có định sử dụng Iraq như một căn cứ quân sự để tiến hành các cuộc tấn công trên mặt đất hoặc không kích vào mục tiêu IS ở Syria hay không.

Khoảng 1.000 lính Mỹ đồn trú ở miền bắc Syria đã được lệnh gấp rút rời khỏi nước này sau khi Thổ Nhĩ Kỳ tiến hành chiến dịch quân sự chống lại dân quân người Kurd, lực lượng bị Ankara coi là khủng bố. Với quyết định rút quân này, Mỹ hầu như không còn ảnh hưởng đáng kể ở Syria, dù đã bỏ nhiều tiền của, công sức cho cuộc chiến chống IS tại quốc gia này.

Ngọc Ánh (Theo Reuters)