Iran coi mọi tàu chiến nước ngoài ở vịnh Ba Tư là 'mối đe dọa'

Ngoại trưởng Mohammad Javad Zarif ngày 9/8 tuyên bố coi lực lượng quân sự ngoài khu vực hiện diện ở Vùng Vịnh là "nguồn cơn bất ổn”.

Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif. Ảnh: Reuters.

"Vịnh Ba Tư là huyết mạch trọng yếu và là ưu tiên an ninh quốc tế của Iran, quốc gia từ lâu đã đảm bảo an ninh hàng hải cho vùng biển này", Zarif đăng tải trên Twitter ngày 9/8. Ông khẳng định Iran sẽ không ngần ngại bảo vệ an ninh của mình trước nguy cơ gây bất ổn từ sự hiện diện của những lực lượng quân sự ngoài khu vực.

Tuyên bố của Ngoại trưởng Iran được xem là động thái cảnh cáo các nước tham gia liên minh an ninh hàng hải được Mỹ khởi xướng tại Vùng Vịnh. Iran từng chỉ đích danh Israel và khẳng định sẽ chống lại bất cứ sự hiện diện nào của nước này trong liên minh.

Anh ngày 5/8 tuyên bố đồng ý tham gia liên minh an ninh hàng hải để bảo vệ các tàu dầu trong bối cảnh căng thẳng leo thang với Iran. Tuyên bố này nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của Mỹ và Ngoại trưởng Pompeo đã ngợi ca Anh là "chuyên gia hàng hải của mọi thế kỷ".

Tuyến giao thông trên eo biển Homuz đã trở thành điểm nóng ở Vùng Vịnh trong bối cảnh quan hệ Mỹ - Iran ngày càng căng thẳng sau khi Trump từ bỏ Thỏa thuận hạt nhân năm 2015 và áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với Tehran.

Cục Hàng hải Mỹ ngày 7/8 cáo buộc lực lượng Iran gây nhiễu GPS và đóng giả tàu chiến để bắt tàu hàng đi qua eo biển Hormuz. Trước đó Washington cũng cáo buộc Tehran đứng sau 6 cuộc tấn công chống lại tàu chở dầu thương mại trên eo biển gần đây.

Iran phủ nhận các cáo buộc tấn công và khẳng định việc bắt tàu dầu Anh chỉ là hành động đáp trả sau khi Anh bắt tàu chở dầu của Iran ngoài khơi Gibraltar ngày 4/7. Iran tuyên bố trách nhiệm đảm bảo an ninh các vùng biển này thuộc về Tehran và các quốc gia khác trong khu vực.

Ngọc Ánh (Theo Reuters)