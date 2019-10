Iran cáo buộc Mỹ dùng tiền làm 'vũ khí'

Tổng thống Iran Hassan Rouhani cảnh báo việc Mỹ dùng đồng đôla làm vũ khí chống lại các quốc gia sẽ dẫn đến "khủng bố kinh tế toàn cầu".

"Chúng tôi tin rằng cộng đồng quốc tế cần phải đưa ra quyết định vững chắc và biện pháp hiệu quả nhằm đối phó với cách tiếp cận thù địch và đơn phương của Mỹ", Rouhani phát biểu tại hội nghị thượng đỉnh của Liên minh Kinh tế Á - Âu (EAEU) tại thủ đô Yerevan, Armenia, hôm 1/10.

Tổng thống Iran kêu gọi hành động toàn cầu chống lại "chủ nghĩa đơn phương" của Mỹ, nhấn mạnh trật tự thế giới phải dựa trên chủ nghĩa đa phương và hợp tác chung giữa tất cả các thành viên của cộng đồng quốc tế.

Tổng thống Iran Hassan Rouhani tham gia sự kiện bên lề hội nghị thượng đỉnh của Liên minh Kinh tế Á - Âu (EAEU) tại thủ đô Yerevan, Armenia, hôm 1/10. Ảnh: Điện Kremlin.

Ông cho rằng Mỹ gần đây theo đuổi các cách tiếp cận đơn phương và gây nguy hiểm cho các thỏa thuận quốc tế, bao gồm Kế hoạch hành động toàn diện chung (JCPOA).

"Thật không may, do hậu quả từ các biện pháp phá hoại của Mỹ, chúng ta đang chứng kiến nhiều vấn đề trong quan hệ kinh tế giữa các quốc gia, làm tăng nghèo đói, bất an và nhập cư cũng như sự suy giảm trong phát triển kinh tế trên thế giới", Rouhani nói.

Căng thẳng Mỹ - Iran gia tăng từ năm ngoái, sau khi Trump rút khỏi JCPOA và áp đặt chính sách "gây áp lực tối đa" lên Tehran. Các lệnh trừng phạt của Washington đã khiến nguồn thu từ xuất khẩu dầu mỏ của Iran gần như bị cắt đứt, đẩy nền kinh tế nước này vào tình trạng khó khăn. Tuy vậy, lãnh đạo Iran nhiều lần tuyên bố sẽ không khuất phục trước sức ép của Mỹ và không chấp nhận đàm phán.

Ngọc Ánh (Theo PressTV)