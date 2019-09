Indonesia bắt 185 nghi phạm gây cháy rừng

Cảnh sát Indonesia bắt khoảng 185 người bị nghi ngờ liên quan tới những hoạt động gây ra các đám cháy rừng lan rộng khắp nước này.

"Cảnh sát sẽ thi hành pháp với bất cứ ai gây ra các vụ cháy rừng, dù cố tình hay vô ý. Đây là biện pháp cuối cùng. Việc quan trọng nhất là ngăn chặn", phát ngôn viên Cơ quan Cảnh sát Quốc gia Indonesia Dedi Prasetyo hôm nay tuyên bố với báo giới ở thủ đô Jakarta.

Theo ông Prasetyo, 4 tập đoàn của Indonesia cũng đang bị điều tra vì liên quan đến nạn cháy rừng.

Lính cứu hỏa đang cố gắng dập đám cháy ở tỉnh Nam Nam Sumatra, Indonesia ngày 13/9. Ảnh: AFP.

Cháy rừng đã trở thành vấn nạn thường niên ở Indonesia do việc đốt nương làm rẫy nhưng tình hình năm nay trở nên nghiêm trọng hơn do thời tiết khô hạn. Các quốc gia láng giềng đã nhiều lần phàn nàn về việc các đám cháy ở Indonesia gây ra khói mù, dẫn tới ô nhiễm không khí và ảnh hưởng tới sức khỏe con người. Malaysia đã phải đóng cửa hàng trăm trường học và phát 500.000 khẩu trang ở bang Sarawak, nơi không khí bị ô nhiễm đến mức nguy hiểm do cháy rừng.

Giới chức Indonesia tuần trước cũng đóng cửa hàng chục lâm trường, nơi các đám cháy đang hoành hành, và cảnh báo các tập đoàn, bao gồm cả những công ty có trụ sở ở Malaysia và Singapore, có thể bị truy tố hình sự nếu phát hiện bằng chứng họ gây ra cháy rừng.

Bộ trưởng Môi trường Indonesia Siti Nurbaya Bakar cho biết chính quyền đã triển khai 46 trực thăng tưới nước dập lửa và gieo mây gây mưa cũng như huy động hàng nghìn nhân viên an ninh để xử lý các đám cháy.

Nguyễn Hoàng (Theo AFP)