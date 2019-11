Học sinh Ấn Độ đến trường trong khói mù

Ấn ĐộNhiều học sinh ở New Delhi đeo khẩu trang đến lớp sau hai ngày trường học đóng cửa vì ô nhiễm không khí đến mức nguy hại.

Các trường học ở New Delhi và khu vực lân cận bắt đầu mở cửa trở lại từ ngày 6/11, sau hai ngày đóng cửa theo lệnh của chính phủ do lo ngại về ô nhiễm không khí đối với sức khỏe cộng đồng.

Chỉ số chất lượng không khí do Đại sứ quán Mỹ tại New Delhi đo được ở mức 177 vào hôm nay, giảm mạnh so với chỉ số 331 sáng 5/11, nhưng vẫn ở mức "không có lợi cho sức khỏe", khiến nhiều học sinh vẫn phải đeo khẩu trang để đến trường.

Chất lượng không khí trên toàn thành phố New Delhi được cải thiện đôi chút nhờ những cơn gió mạnh, giúp khuếch tán một số chất ô nhiễm trong bầu khí quyển.

Cơ quan dự báo thời tiết Ấn Độ cho hay những cơn mưa nhỏ nhiều khả năng xảy ra trong ngày 6 và 7/11 không đủ để rửa trôi chất bẩn trong không khí, thậm chí có thể khiến ô nhiễm nghiêm trọng hơn.

Một bé gái chờ băng qua đường sắt ở New Delhi trong màn khói mù ô nhiễm không khí ngày 5/11. Ảnh: Reuters.

Chính quyền New Delhi hồi đầu tuần buộc phải áp dụng biện pháp cấm xe lưu thông theo biển số chẵn, lẻ nhằm giảm thiểu ô nhiễm, trong khi các chính trị gia ở thành phố hơn 20 triệu dân này tiếp tục tranh cãi về nguyên nhân gây ô nhiễm.

Các chuyên gia môi trường cảnh báo hoạt động đốt rơm rạ ở các bang Punjab và Haryna gần thủ đô đều có khả năng gia tăng mức độ ô nhiễm. Đây được cho là một trong những nguyên nhân chủ yếu khiến thủ đô Ấn Độ trở thành một trong những thành phố ô nhiễm nhất thế giới.

Tối 5/11, hơn 1.500 người tập trung tại trung tâm New Delhi nhằm phản đối tình trạng ô nhiễm gia tăng và yêu cầu chính phủ có biện pháp hành động quyết liệt.

Mai Lâm (Theo Reuters)