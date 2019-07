Họa sĩ Canada mất việc sau khi vẽ Trump cạnh thi thể cha con người di cư

Bức tranh biếm họa gây tranh cãi của họa sĩ Michael de Adder. Ảnh: Michael de Adder

Họa sĩ Canada Michael de Adder hôm 26/6 chia sẻ trên Twitter bức tranh biếm họa cho thấy Tổng thống Trump đang cầm gậy chơi golf và nhìn xuống thi thể của cha con người di cư chết đuối ở biên giới Mỹ - Mexico.

"Các bạn có phiền nếu tôi vượt lên không?", bức tranh thể hiện lời của Trump, khi ông đứng cạnh chiếc xe chuyên dụng trong sân golf.

Bức tranh tái hiện khoảnh khắc người di cư từ El Salvador Oscar Alberto Martinez, 26 tuổi, và con gái 23 tháng tuổi thiệt mạng trong tư thế nằm úp mặt bên bờ sông Rio Grande, khi đang cố vượt biên sang Mỹ đầu tuần trước. Cái chết của họ một lần nữa làm dấy lên cuộc tranh cãi về chính sách nhập cư của chính quyền Tổng thống Trump.

Hôm 28/6, De Adder thông báo trên Twitter rằng anh đã mất việc ở công ty xuất bản Brunswick News Inc. "Thăng trầm của nghề vẽ biếm họa. Hôm nay tôi đi khỏi những tờ báo ở New Brunswick", họa sĩ viết. Anh sau đó giải thích rằng mình chỉ ký hợp đồng làm việc cho Brunswick News Inc và không phải là nhân viên chính thức.

Brunswick News Inc. hôm 30/6 xác nhận đã hủy hợp đồng với họa sĩ tự do de Adder nhưng cho biết "hoàn toàn sai lầm" khi suy đoán lý do của quyết định này xuất phát từ bức biếm họa về Trump. Công ty cũng cho hay de Adder chưa bao giờ gửi bức tranh cho họ và đang tuyển một họa sĩ khác quen thuộc với độc giả hơn.

De Adder xác nhận rằng anh chưa gửi bức tranh cho Brunswick News nhưng là vì "sợ bị sa thải", và cho hay mình vẫn còn choáng váng trước quyết định của công ty.

"Đó rõ ràng là công việc của tôi và Trump luôn là mối quan tâm số một với tôi", anh nói.

Wes Tyrell, chủ tịch Hiệp hội Họa sĩ Biếm họa Canada, cáo buộc rằng Brunswick tránh chỉ trích Trump vì ông chủ của công ty này là bạn thân với người đứng đầu Irving Oil, một công ty năng lượng lớn của Canada có nhiều lợi ích ở Mỹ. Irving là một trong những gia đình giàu nhất nước này. Tuy nhiên, Brunswick phủ nhận cáo buộc trên và cho biết không liên quan gì đến Irving Oil.

Hôm 1/7, thi thể của Martinez và con gái Angie Valeria đã được chôn cất tại một nghĩa trang ở thủ đô San Salvador.

Anh Ngọc (Theo CNN)