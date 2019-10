Hành trình vượt mặc cảm của 'chú lùn' Canada

Allan Mott ngừng cao thêm khi đạt mốc 1,57 m, nhưng anh sống ở Canada, nơi đàn ông có chiều cao trung bình 1,75 m.

Thời mẫu giáo, Allan là đứa trẻ thấp nhất tại trường Mee-Yah-Noh, thành phố Edmonton, tỉnh Alberta, Canada. "Hồi 5 tuổi, tôi đáng yêu và trông giống một con búp bê. Bất cứ lúc nào tôi đến sân chơi, các cô gái lớn hơn sẽ la lên vui vẻ và đuổi theo tới khi tôi không thể chạy nữa. Khi bắt được, họ sẽ ôm chầm lấy tôi, hôn lên má rồi thả ra", Allan kể lại.

Tuy nhiên, anh không biết rằng chỉ một năm sau, sự yêu quý của mọi người sẽ biến mất và thay thế bằng thái độ mà anh không mong muốn. "Tôi từng sống cởi mở, nhưng sau đó do bị bắt nạt ở sân chơi, tôi chuyển qua giúp thủ thư cất sách trong giờ nghỉ", anh cho biết.

Xét về mặt di truyền, Allan không được may mắn. Mẹ của anh chỉ cao 151 cm và cha anh cao 162,5 cm. Bác sĩ nhi khoa ước tính Allan có thể cao khoảng 167,5 cm, hoặc hơn 172 cm nếu may mắn. Tuy nhiên, dự đoán của bác sĩ đã sai, khi Alllan ngừng phát triển ngay sau sinh nhật tuổi 13 với chiều cao 157 cm, thấp hơn 18 cm so với chiều cao trung bình của nam giới Canada.

Allan Mott (phải) chụp ảnh cùng cháu mình. Ảnh: BBC.

"Sau nhiều năm, tôi nghiệm ra rằng việc thấp bé trong xã hội phương Tây thật kinh khủng và không ai muốn nghe bạn phàn nàn, nên tôi có xu hướng im lặng về chủ đề này. Tôi biết rằng xã hội của chúng ta phân biệt đối xử về vóc dáng cũng như với giới tính, chủng tộc hay tôn giáo", Allan cho hay.

Allan từng xem danh sách giám đốc điều hành của 500 công ty lớn nhất Mỹ (bảng xếp hạng Fortune 500) và nhận ra rằng hầu hết là nam giới, có một vài phụ nữ, với chiều cao trung bình gần 183 cm. "Phụ nữ thường kiếm ít tiền hơn đàn ông khi làm cùng công việc. Mọi người nên biết rằng chiều cao cũng là một yếu tố quan trọng dẫn tới chênh lệch lương", Allan nói.

Theo cuốn Blink của Malcolm Gladwell, nhà báo nổi tiếng viết cho tờ New Yorker, một inch chiều cao (khoảng 2,5 cm) ước tính mang lại thêm 789 USD tiền lương mỗi năm. Điều này đồng nghĩa với việc một người đàn ông cao 1,83 m có thể kiếm nhiều hơn Allan 7.890 USD mỗi năm khi làm cùng công việc. Nếu sự nghiệp kéo dài 40 năm, con số chênh lệch có thể lên tới 315.600 USD.

Allan cho biết khi đọc được điều này, anh không cảm thấy ngạc nhiên bởi trong thâm tâm anh luôn biết đó là sự thật. "Đàn ông thấp được xã hội dạy rằng phải đồng ý với những gì nhận được. Khi tìm được việc mới với một mức lương cụ thể, tôi liền nghĩ rằng mình sẽ chấp nhận dù nó thấp hơn mức tôi mong đợi. Nhưng có lẽ một anh chàng cao hơn sẽ có ý thức về quyền lợi lớn hơn và đề nghị tăng lương", Allan cho hay.

Theo Allan, khát vọng thành công của anh bị coi là "hội chứng" của những người đàn ông thấp. Nhưng nếu một chàng trai cao lớn đấu tranh vì bản thân, điều này sẽ được mô tả là sự tự tin.

"Hồi làm nghề tiếp thị, tôi có quyền trao đổi trong các cuộc họp. Tuy nhiên, đề xuất của tôi thường bị bỏ qua. Một vài phút sau, ai đó đưa ra ý kiến tương tự và được mọi người hưởng ứng", Allan kể lại, nói thêm rằng anh cảm thấy mình đang phải chiến đấu vì tiếng nói của bản thân, nhưng lại bị coi là kiêu ngạo và phiền phức.

"Dù ý kiến của tôi có tốt đến đâu, họ vẫn thường bỏ qua bởi mọi thứ đã được mặc định là tôi không có gì đáng để đóng góp", anh nói.

Các đồng nghiệp nữ và bạn bè của Allan cũng từng trải qua tình huống tương tự. Họ nghĩ sự phân biệt đối xử xuất phát từ quan niệm bảo thủ về giới tính, nhưng Allan cho rằng điều này một phần do vấn đề vóc dáng.

Đôi khi Allan tự hỏi liệu có phải do anh quá bất an và những người có thái độ phân biệt cư xử với ai cũng như vậy hay không. Tuy nhiên, trong một cuộc họp, sau khi bị giám đốc sáng tạo bắt im lặng vì nêu ý kiến cá nhân, Allan nhận ra sự thật là mình bị đối xử tệ mà không có lý do chính đáng.

Việc hẹn hò cũng trở nên khó khăn đối với những người sở hữu chiều cao khiêm tốn. Allan cho rằng một người đàn ông thấp bé nên chấp nhận thực tế là 8/10 người phụ nữ sẽ ngay lập tức phớt lờ họ từ cái nhìn đầu tiên, trong khi hai người còn lại chỉ dành vài phút cho họ rồi kiếm cớ rút lui.

"Mỗi khi tôi nói với những người bạn khác giới của mình rằng phụ nữ không thích hẹn hò với đàn ông thấp, họ đều phủ nhận điều đó. Nhưng khi tôi hỏi họ từng hẹn hò với người lùn chưa hoặc có ý định đó không, sự im lặng khó chịu lại bao trùm", Allan cho biết.

Allan Mott (thứ ba từ trái) cùng bạn bè của mình. Ảnh: BBC.

Theo thống kê trong cuốn Freakonomics của Steven Levitt và Stephen Dubner, những người đàn ông thấp ít có khả năng nhận được phản hồi nhờ hồ sơ hẹn hò trên mạng của họ hơn bất cứ nhóm nhân khẩu học nào khác.

Một số trường hợp ngoại lệ được đưa ra để phản bác xu hướng này. "Tôi đã nghe đi nghe lại rằng phụ nữ thích ca sĩ Prince dù ông ấy nhỏ bé. Tuy nhiên, ông ấy là một thiên tài âm nhạc. Bên cạnh đó, ông ấy cũng phải sống cả đời với đôi giày cao 20 cm", Allan giải thích.

Những phụ nữ quá cao cũng có trải nghiệm tương tự do đàn ông thường không cảm thấy thoải mái với những cô gái cao hơn họ. "Tôi có vài người bạn như vậy. Họ lúc nào cũng phàn nàn rằng người yêu không bao giờ cho họ đi giày cao gót bởi cảm thấy ngượng khi người khác nhìn vào. Nhưng tôi không như vậy. Tôi không hề thấy phiền nếu bạn tôi cao 188 cm", Allan cho biết.

Theo Allan, mọi người hầu như đều vô thức liên hệ chiều cao với sức mạnh, trí tuệ và ưu thế, cảm thấy những người cao có khả năng lãnh đạo tốt hơn người thấp. Anh từng nghĩ rằng cuộc đời mình có lẽ dễ dàng hơn nếu cao thêm 15 cm. Tuy nhiên, chính những nỗi đau khổ không ngớt đã tạo nên cuộc sống của anh hiện nay.

"Tôi được là chính mình nhờ chiều cao này. Nó mang lại cho tôi ý chí sẵn sàng chấp nhận rủi ro", Allan cho biết.

Khi Allan vừa bắt đầu một công việc mới, công ty của anh tổ chức buổi gặp mặt toàn bộ nhân viên tại Northlands Coliseum, một nhà thi đấu khổng lồ, đồng thời là nơi tổ chức các buổi hòa nhạc. Nghệ sĩ nổi tiếng người Mỹ Bruno Mars sẽ tới biểu diễn, nên các nhân viên mới gia nhập công ty được yêu cầu hát một bài của anh.

Allan tìm lời bài hát trên điện thoại, nhưng chưa từng nghe bài nào của Bruno Mars nên không biết giai điệu. Mặc dù vậy, anh vẫn cầm micro và hát đoạn điệp khúc bài "Locked Out of Heaven" trước đám đông. Nhờ vậy, giám đốc điều hành công ty ngay lập tức biết tên anh.

Allan sẵn sàng làm việc này nhờ sự quyết tâm vượt qua kỳ vọng của mọi người. "Họ có lẽ đoán rằng tôi sẽ im lặng và lẩn trốn, nhưng tôi sẽ hành động và hy vọng mọi chuyện ổn", anh cho biết.

Vài năm trước, chàng trai Canada thú nhận với một người bạn rằng anh thấy mình hài hước khi tự chế nhạo bản thân. Tuy nhiên, người này đáp: "Tôi sẽ đấm cậu nếu cậu tiếp tục bình luận tiêu cực về chính mình". Từ đó, Allan quyết định pha trò bằng cách tự khen mình thật tuyệt vời và đẹp trai.

"Tôi nhận ra rằng mọi người thích thú với những câu chuyện tốt đẹp và tích cực. Họ không nghĩ tôi đẹp trai, nhưng tôi sẽ tiếp tục quả quyết là dù sao tôi cũng tuyệt vời", Allan cho biết. Các bức ảnh selfie trên mạng xã hội Instagram của anh đều có chú thích kiểu như: "Một ngày tươi đẹp khác", hoặc "Bạn có thể chịu nổi sự đẹp trai này không?". Anh không còn tự ti nữa.

"Khi nhìn lại những thành tựu đáng tự hào, tôi phải thừa nhận rằng chúng có lẽ không xảy ra nếu tôi chỉ là một chàng trai sở hữu chiều cao đạt mức trung bình thay vì trở thành một người lùn tuyệt vời", Allan nói.

Ánh Ngọc (Theo BBC)