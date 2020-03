Hàng nghìn lọ tro cốt chất bên ngoài nhà tang lễ Vũ Hán

Những bức ảnh đoàn người xếp hàng dài bên ngoài các nhà tang lễ ở Vũ Hán, thủ phủ tỉnh Hồ Bắc, để chờ nhận tro cốt thân nhân lan truyền trên mạng xã hội Trung Quốc gần đây đã gây thêm sức ép với chính quyền thành phố trong việc công bố số liệu thực tế về các ca tử vong do Covid-19.

Tuy nhiên, có những lo ngại về tính chính xác của số liệu được Trung Quốc công bố, nhất là trong bối cảnh nền kinh tế lớn thứ hai thế giới này đang trên đà hoạt động trở lại sau dịch bệnh.

Số ca Covid-19 ở Trung Quốc bắt đầu giảm từ vài tuần trước, sau khi giới chức y tế nước này thay đổi cách tính ca nhiễm. Những bệnh nhân không có triệu chứng không được tính vào số liệu chính thức, kể cả khi họ xét nghiệm dương tính với nCoV.

Nhiều ca tử vong nghi ngờ do nhiễm nCoV cũng không được tính vào số liệu, các gia đình cho biết. Những ca này chưa bao giờ được cộng vào tổng số ca tử vong do Ủy ban Y tế Quốc gia công bố, do các bệnh nhân chưa được xét nghiệm nCoV trong bối cảnh bệnh viện quá tải.

Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 22/3 cũng bày tỏ sự thất vọng vì Trung Quốc thiếu hợp tác và chia sẻ thông tin sớm trong giai đoạn đầu của Covid-19, nói thêm rằng "thật đáng tiếc khi Trung Quốc giữ bí mật".

Anh Ngọc (Theo Telegraph)