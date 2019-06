Hai tháng âm thầm thiết kế áo chống đạn của cô gái Mỹ gốc Việt

Gia đình của Vy Trần chỉ biết con gái là người thiết kế kiêm sản xuất áo khoác chống đạn đầu tiên trên thế giới sau khi đọc báo.

"Tôi là người rất kín kẽ khi thực hiện các dự án. Chỉ vài người biết tôi đang làm gì", Vy Trần, 25 tuổi, chia sẻ với VnExpress khi được hỏi về công ty sản xuất áo chống đạn Wonder Hoodie do cô sáng lập. "Mẹ tôi chỉ biết dự án của tôi thành công và đã bán được rất nhiều áo khi người thân ở Việt Nam đọc bài viết về tôi trên VnExpress", cô cười.

Vy Trần mặc mẫu áo khoác jeans chống đạn do cô thiết kế. Ảnh: NBC Bay Area

Vy Trần tháng trước gây chú ý trên truyền thông Mỹ khi là người thiết kế và sản xuất bộ áo khoác chống đạn đầu tiên trên thế giới. Bộ sản phẩm được cơ quan chức năng Mỹ xếp hạng ở mức bảo vệ cao nhất đối với áo chống đạn hạng nhẹ, có khả năng bảo vệ người mặc trước nhiều loại đạn.

Việc Vy, một cô gái không có chuyên môn về đạn đạo và vật liệu, bước chân vào ngành sản xuất áo chống đạn, vốn không phải là mặt hàng phổ biến trong đời thường, gây bất ngờ cho mẹ cô. Bà là tấm gương trong cuộc sống của chị em Vy và cũng chính là động lực khiến cô quyết tâm biến ý tưởng thiết kế áo chống đạn thành hiện thực.

Vy sinh ra ở Sài Gòn và cùng gia đình sang Mỹ định cư khi 8 tuổi. Vài năm sau đó, cha cô, một kế toán, qua đời, để lại vợ và hai con thơ. Dù phải làm việc 13 giờ một ngày để kiếm tiền, mẹ vẫn chăm chút từng bữa ăn và đưa hai chị em Vy đến trường.

"Mẹ tôi là người mẹ tuyệt vời nhất. Bà ấy rất mạnh mẽ và dạy chúng tôi phải chăm chỉ làm việc", Vy kể. "Bà ấy chưa bao giờ để chúng tôi cảm thấy mình thiếu thốn và luôn động viên chúng tôi nỗ lực hết sức".

Không phụ lòng mẹ, Vy đỗ vào chuyên ngành Sức khỏe và An toàn, Đa dạng xã hội và Doanh nghiệp của trường đại học Washington với học bổng lên tới nửa triệu đô. Sau khi tốt nghiệp, cô làm việc cho nhiều tập đoàn lớn của Mỹ như Google và Amgen trên vai trò quản lý sức khỏe và an toàn.

Năm 2016, một người hàng xóm của Vy thiệt mạng vì bị cướp tấn công. Người phụ nữ bị bắn 8 phát vào ngực và tử vong ngay trước nhà Vy khiến mọi người, trong đó có cô, bàng hoàng. Lo lắng cho mẹ và em trai mình vì thường xuyên đi lại ở tuyến đường trên, Vy tìm mua áo chống đạn nhưng cô thất vọng khi có rất ít lựa chọn trên thị trường và hầu hết có giá rất đắt đỏ, thậm chí tới hàng nghìn đôla. Điều này khiến Vy tự hỏi tại sao không tự mình sản xuất ra áo chống đạn cho người thân.

Cô bắt đầu một mình mày mò chế tạo áo chống đạn dựa trên kiến thức về an toàn, quy trình sản xuất sản phẩm và kho dữ liệu sẵn có về áo chống đạn tại Mỹ. Vy mất hai tháng để nghiên cứu kết cấu, chất liệu, mẫu mã, sau đó nộp bản thiết kế lên Viện Tư pháp Quốc gia Mỹ (NIJ).

Những ngày tháng âm thầm thiết kế áo chống đạn của cô gái Mỹ gốc Việt Sản phẩm áo khoác nỉ chống đạn dành cho người lớn của Wonder Hoodie. Video: Wonder Hoodie

Bộ sản phẩm chống đạn của Vy gồm áo khoác nỉ có mũ, áo khoác jean, áo vest không tay và tấm lót chống đạn, được thiết kế cho cả phụ nữ và trẻ em. Chúng có nhiều điểm ưu việt so với áo chống đạn truyền thống như lớp chống đạn dày 3 inch (7,6 cm), được làm từ sợi Kevlar XP với đặc tính nhẹ và có độ bền trên 2 năm, gắn vào phần áo khoác bằng khóa dán nên dễ dàng tháo rời để thay đổi hay giặt giũ. Mẫu áo khoác nỉ có thêm phần mũ bảo vệ phía sau và hai bên đầu, có thể kéo lên khi cần và tháo xuống khi không dùng tới.

"Ngành công nghiệp của tôi rất nghiêm ngặt. Tôi phải thử nghiệm sản phẩm tại một trong 4 phòng thí nghiệm đạn đạo được công nhận tại Mỹ", Vy cho biết.

Tất cả thiết kế của Vy đều đạt tiêu chuẩn của NIJ bảo vệ người dùng trước dao và các loại đạn 357 Magnum, 44 Magnum, 9mm, .45, tương tự mẫu áo thường được cảnh sát Mỹ sử dụng.

Năm 2018, Vy cùng một nhóm kỹ sư và thợ may thành lập công ty Wonder Hoodie có trụ sở tại Vịnh San Francisco và bắt đầu sản xuất sản phẩm tại một nhà máy ở Los Angeles. Để đảm bảo mọi người, ở mọi lứa tuổi, có thể sử dụng áo chống đạn, các sản phẩm của Wonder Hoodie có giá thành chỉ dưới 600 USD. Mẫu áo nỉ chống đạn cho người lớn, cũng là sản phẩm bán chạy nhất của Wonder Hoodie, có giá cao nhất là 595 USD, trong khi mẫu áo dành cho trẻ em có giá 450 USD. Các loại áo đều được thiết kế trẻ trung, phù hợp với mọi hoạt động thường ngày, chắc chắn nhưng vẫn thoải mái cho người mặc kể cả khi di chuyển.

Đặc biệt, Wonder Hoodie áp dụng chế độ bảo hành trọn đời. Nếu khách hàng bị trúng đạn khi đang mặc các sản phẩm của công ty, họ sẽ được cung cấp một áo khoác miễn phí để thay thế.

Mẫu áo khoác nỉ chống đạn của Wonder Hoodie có cả thiết kế dành cho trẻ em. Ảnh: Wonder Hoodie

Hiện khách hàng của Vy chủ yếu là những người cảm thấy lo ngại về an toàn cá nhân thường ngày và những người yêu thích các thiết bị tác chiến. Cô đặt mục tiêu trong tương lai là cung cấp áo chống đạn cho các sở cảnh sát và học khu trên toàn Mỹ.

"Gần đây, các vụ xả súng thường xuyên xảy ra tại các trường học ở Mỹ. Tôi tin sản phẩm sẽ giúp các học sinh và giáo viên an tâm hơn", Vy nói và cho biết thêm rằng cứ 10 sản phẩm được bán ra, Wonder Hoodie sẽ tặng một áo cho các giáo viên trường công. "Mọi người đều xứng đáng được an toàn khi đi lại trong cộng đồng của họ. Chúng tôi bắt đầu chương trình này với các giáo viên trường công, những người mà công việc của họ tác động tới rất nhiều sinh mạng".

Vy cũng tham vọng mở rộng kinh doanh ra quốc tế và đã nhận được nhiều yêu cầu đặt hàng từ các nước xảy ra chiến tranh nhưng chưa có điều kiện để cung cấp sản phẩm đến họ.

"Một ngày nào đó, tôi hy vọng sẽ thực hiện được điều này và trở thành thương hiệu áo chống đạn số 1 thế giới", cô nói.

Vy nhấn mạnh rằng dù là người bán hàng, cô thực sự không muốn ai, kể cả mẹ và em trai, phải cần đến các sản phẩm chống đạn của mình.

"Tuy nhiên, nếu họ giống tôi trước đây, lo lắng cho gia đình mình và không có nhiều lựa chọn ở ngoài kia, tôi muốn họ biết rằng tôi đã tạo ra một thứ ưu việt cho họ với mức giá phải chăng. Tôi muốn họ biết rằng họ không đơn độc", Vy nói.

