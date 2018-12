Hai người lấy túi, bỏ lại thiết bị nổ ở New York

New York phát hiện thêm thiết bị nổ / Mỹ bắt nghi phạm đánh bom New York sau cuộc đấu súng

Robot cảnh sát tiếp cận thiết bị nổ thứ hai ở Manhattan, New York, tối 17/9. Ảnh: Reuters.

Cảnh sát New York tối 17/9 phát hiện thiết bị nổ thứ hai cách hiện trường vụ nổ làm 29 người bị thương ở khu Chelsea, Manhattan, 4 dãy nhà. Thiết bị nổ này ban đầu được đặt trong một chiếc túi. Nó sau đó bị hai người đàn ông vô tình bỏ ra ngoài, phần nào giúp cảnh sát sớm phát hiện và vô hiệu hóa.

Hai người đàn ông là nhân chứng tiềm năng, không phải nghi phạm. "Họ giống như chỉ vô tình đi qua Đại lộ 7. Chúng tôi không có thông tin cho thấy họ liên quan đến vụ việc", Reuters dẫn lời thám tử Robert Boyce, sở cảnh sát New York, nói. "Tuy nhiên, chúng tôi vẫn muốn trao đổi với họ".

Theo Boyce, hai người đàn ông đã nhặt túi chứa thiết bị nổ, bỏ nó ra ngoài rồi cầm túi rời đi. Hiện chưa rõ nguyên nhân của hành động này. Boyce cho biết cảnh sát sẽ công bố ảnh hai người đàn ông và hy vọng sớm xác định được danh tính họ.

Cảnh sát Mỹ sáng sớm 19/9 đã bắt nghi phạm đánh bom New York sau một cuộc đấu súng. Nghi phạm là Ahmad Khan Rahami, 28 tuổi, người Mỹ gốc Afghanistan, công dân thành phố Elizabeth, bang New Jersey. Cảnh sát nghi Rahami còn đứng sau vụ nổ bom tại một thị trấn ven biển bang New Jersey trong cùng ngày.

Như Tâm