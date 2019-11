Greta Thunberg được bình chọn là tác giả của năm

AnhGreta Thunberg được hãng bán lẻ sách Waterstones bình chọn là tác giả của năm nhờ cuốn sách đầu tay về môi trường.

Các nhà sách của Waterstones trên khắp nước Anh vừa bình chọn những hạng mục mà họ yêu thích nhất năm, trong đó, Thunberg được vinh danh là Tác giả của năm với cuốn sách "No One Is Too Small To Make A Difference" (Không ai quá nhỏ để tạo nên sự khác biệt).

Sách được nhà hoạt động môi trường 16 tuổi này xuất bản hồi tháng 5, là tập hợp những bài phát biểu của cô bé về vấn đề biến đổi khí hậu.

Greta Thunberg phát biểu tại cuộc biểu tình ở Los Angeles, Mỹ hôm 1/11. Ảnh: Reuters

Waterstones được thành lập năm 1982, là hãng bán lẻ sách với 283 cửa hàng chủ yếu ở Anh và các khu vực lân cận. Kate McHale, quản lý của Waterstones, ca ngợi Thunberg là tác giả với những lời nói "có tác động đặc biệt đến thế giới".

"Những phát biểu của Greta Thunberg là nguồn cảm hứng cho hàng triệu người và chúng đã được tập hợp trong một phiên bản mới 'No One Is Too Small To Make A Difference', cuốn sách khắc họa một cách mạnh mẽ câu chuyện đáng chú ý này", bà McHale nói.

Anna, quản lý nhà sách Waterstones ở trung tâm mua sắm Putney Exchange, London, cũng ca ngợi chiến thắng của Thunberg trong cuộc bình chọn, cho rằng cuốn sách của cô là tác phẩm quan trọng và mạnh mẽ nhất năm nay.

"Không có tác giả nào có tầm nhìn như thế, tập hợp được nhiều người từ nhiều quốc gia với một mục đích cấp bách", Andrew, quản lý nhà sách Waterstones tại trung tâm mua sắm Ocean Terminal ở Edinburgh, Scotland, chia sẻ quan điểm.

Cùng với Thunberg, cuốn "The Boy, the Mole, the Fox and the Horse" (Cậu bé, Chuột chũi, Cáo và Ngựa) của tác giả Charlie Mackesy được bình chọn là Cuốn sách của năm 2019. Bà McHale cho rằng hai cái tên được vinh danh ở những hạng mục này là minh chứng cho sức mạnh phi thường của những cuốn sách trong việc định hình mọi người.

Bìa sách "No One Is Too Small To Make A Difference" của Thunberg. Ảnh: Waterstones

Thunberg, người Thụy Điển, cũng từng được đề cử giải Nobel Hòa bình năm nay sau khi khởi xướng và lan tỏa phong trào biểu tình chống biến đối khí hậu toàn cầu, tuy nhiên cô bé không được Ủy ban Nobel lựa chọn.

Tháng trước, Thunberg được Hội đồng Bắc Âu trao giải thưởng gần 52.000 USD vì đã "thổi sức sống mới vào cuộc tranh luận xung quanh môi trường và khí hậu tại thời điểm quan trọng trong lịch sử thế giới" và truyền cảm hứng cho hàng triệu người.

Thunberg gọi đây là một vinh dự to lớn nhưng từ chối nhận vì "phong trào môi trường không cần trao giải". "Những gì chúng ta cần là các chính trị gia và những người nắm quyền bắt đầu lắng nghe những dữ liệu khoa học tốt nhất hiện có", cô giải thích.

Thunberg đang đi thuyền vượt Đại Tây Dương đến thủ đô Madrid, Tây Ban Nha, để dự hội nghị biến đổi khí hậu của Liên Hợp Quốc COP25 vào tháng 12.

Anh Ngọc (Theo Evening Standard)