Giáo hoàng lên án khoảng cách giàu nghèo trong Thánh lễ đêm Giáng sinh

Giáo hoàng Francis phát biểu tại ban công Vương cung Thánh đường St. Peter ở Vatican trong lễ ban phép lành Urbi et Orbi. Ảnh: AFP.

"Điều ước Giáng sinh của tôi là tình bằng hữu giữa các cá nhân từ mọi quốc gia và nền văn hóa, giữa những người khác biệt quan điểm và tôn giáo", AFP dẫn lời Giáo hoàng Francis hôm nay phát biểu khi thực hiện lễ ban phép lành Urbi et Orbi tại quảng trường St. Peter, Vatican.

Giáo hoàng cho biết ngài hy vọng một thỏa thuận ngừng bắn tại Yemen sẽ chấm dứt cuộc chiến tàn khốc khiến khoảng 10.000 người thiệt mạng kể từ năm 2015 và đẩy 14 triệu người dân tới nguy cơ chết đói.

"Tâm tư của tôi hướng về Yemen với hy vọng thỏa thuận ngừng bắn do cộng đồng quốc tế làm trung gian có thể cứu giúp toàn bộ trẻ em và những người kiệt quệ vì chiến tranh và nạn đói", người đứng đầu Tòa thánh Vatican phát biểu.

Giáo hoàng Francis cũng đề cập tới cuộc chiến tại Syria, nơi Tổng thống Mỹ Donald Trump quyết định rút khoảng 2.000 binh sĩ với tuyên bố phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã bị đánh bại.

"Tôi mong cộng đồng quốc tế làm việc dứt khoát để đưa ra giải pháp chính trị, giúp người dân Syria, đặc biệt là những người buộc phải rời quê hương mình và tị nạn ở nơi khác, có thể trở về sinh sống trong hòa bình tại đất nước", Giáo hoàng cho biết.

Ngài còn bày tỏ hy vọng những cuộc đàm phán hòa bình mới giữa Israel và Palestine có thể chấm dứt cuộc xung đột suốt 70 năm trên "mảnh đất Chúa lựa chọn để thể hiện tình yêu thương".

Urbi et Orbi là lễ ban phép lành của Giáo hoàng cho thành phố Roma và toàn thế giới vào ba dịp đặc biệt là Lễ Tạ ơn, Giáng sinh và sau khi được bầu làm lãnh đạo Giáo hội Công giáo toàn thế giới, thường được thực hiện từ ban công của Vương cung Thánh đường St. Peter. Urbi et Orbi là một cụm từ tiếng Latin có nghĩa là "cho thành phố Rome và cho thế giới". Trong tiếng Italy, Urbi et Orbi còn dùng để nói về điều được công bố trước mọi người.