giám đốc tài chính Huawei bị bắt ở Canada

Giám đốc tài chính tập đoàn Huawei Mạnh Vãn Chu. Ảnh: Twitter.

"Bà Mạnh Vãn Chu (Meng Wanzhou) bị bắt tại thành phố Vancouver vào ngày 1/12 và Mỹ đang tìm cách dẫn độ bà. Một phiên điều trần để xem bà có được tại ngoại dự kiến diễn ra vào ngày 7/12", AFP dẫn thông báo của Bộ Tư pháp Canada hôm qua cho biết, đề cập tới giám đốc tài chính của tập đoàn viễn thông Trung Quốc Huawei.

Bộ Tư pháp Canada nói thêm rằng họ không thể cung cấp thêm chi tiết do lệnh cấm công khai mà bà Mạnh yêu cầu. Tờ Wall Street Journal hồi tháng 4 tiết lộ giới chức Mỹ đã mở cuộc điều tra về việc vi phạm lệnh trừng phạt Iran của Huawei.

Huawei, một trong những tập đoàn cung cấp thiết bị và dịch vụ viễn thông lớn nhất thế giới, đang bị giám sát chặt chẽ tại Mỹ do các quan chức an ninh nước này cáo buộc họ có mối liên hệ mật thiết với chính phủ Trung Quốc. Các sản phẩm của Huawei gây lo ngại rằng có thể hỗ trợ cho hoạt động gián điệp của Bắc Kinh.

Hồi tháng 6, tờ Globe and Mail của Canada đưa tin các nghị sĩ Mỹ đã cảnh báo chính phủ Canada rằng Huawei là nguy cơ lớn đối với an ninh mạng. Australia cũng đã cấm Huawei cung cấp công nghệ 5G cho các mạng không dây trong nước do lo ngại gián điệp, sau đó New Zealand cũng hành động tương tự hồi tháng 11.

Huawei cho biết họ không nhận thấy bất cứ vi phạm nào của bà Mạnh và được cung cấp rất ít thông tin về vụ bắt, đồng thời khẳng định tập đoàn tuân thủ tất cả luật hiện hành. Đại sứ quán Trung Quốc tại Canada cũng ra tuyên bố phản đối việc bắt bà Mạnh.

"Theo yêu cầu từ Mỹ, Canada đã bắt một công dân Trung Quốc không vi phạm bất cứ điều luật nào của cả Mỹ và Canada. Trung Quốc kịch liệt phản đối những hành động gây tổn hại nghiêm trọng tới quyền của nạn nhân như vậy", tuyên bố viết.

Bắc Kinh cho biết đã kêu gọi trả tự do cho bà Mạnh ngay lập tức, đồng thời khẳng định đại sứ quán đang theo sát trường hợp này và sẽ "áp dụng mọi biện pháp để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công dân Trung Quốc".

Bà Mạnh, 46 tuổi, con gái của người sáng lập Huawei Nhậm Chính Phi, được một số hãng truyền thông Trung Quốc đánh giá là ứng cử viên hàng đầu để tiếp quản tập đoàn của cha. Bà Mạnh lấy họ của mẹ mình.

Theo tài liệu của Huawei, bà Mạnh gia nhập tập đoàn vào năm 1993 và đã giữ nhiều vị trí tại các bộ phận tài chính. Ngoài chức vụ giám đốc tài chính, bà Mạnh còn là một trong những phó chủ tịch hội đồng quản trị của tập đoàn.

Bất chấp các lệnh cấm, Huawei vẫn vượt qua Apple để trở thành hãng sản xuất smartphone lớn thứ hai thế giới trong quý II năm nay, theo sát vị trí dẫn đầu của Samsung, theo AFP.

Ánh Ngọc