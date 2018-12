Chuyên gia Anh cảnh báo sóng thần có thể tiếp tục tấn công Indonesia / Sức tàn phá của sóng thần tấn công bờ biển Indonesia

Giải cứu bé trai 5 tuổi kẹt trong ôtô nhiều giờ sau sóng thần Indonesia Cảnh sát Indonesia giải cứu bé trai Ali khỏi chiếc ôtô sau thảm họa sóng thần. Video: Sun.

Cảnh sát Indonesia kéo cậu bé Ali ra khỏi chiếc xe ô tô bị mắc kẹt bên dưới những thân cây đổ gãy hôm 23/12, khoảng 12 giờ sau khi sóng thần tràn vào eo biển Sunda ở miền trung nước này, theo Sun.

Ở đầu đoạn video của cuộc giải cứu, các nhân viên cứu hộ nghe thấy tiếng khóc phát ra từ bên trong xe và phát hiện đứa trẻ 5 tuổi kẹt bên trong. Các khúc cây quanh xe được di dời cẩn thận và cậu bé được kéo ra ngoài. Dù bị lấm lem bùn đất và sợ hãi, Ali đã được an toàn trong vòng tay các sĩ quan cảnh sát. Hiện chưa rõ có thêm nạn nhân nào được giải cứu khỏi chiếc ôtô này không.

Thảm họa sóng thần do núi lửa Anak Krakatau phun trào ở ngoài khơi eo biển Sunda tối 22/12 đã khiến ít nhất 222 người chết, 843 người bị thương và 28 người đang mất tích. Giới chức cảnh báo số người chết vẫn tăng lên bởi lực lượng cứu hộ chưa tiếp cận được nhiều khu vực. Khoảng 556 ngôi nhà, 9 khách sạn và 10 con tàu đã bị phá hủy.

Trận sóng thần này được nhận xét là tương đối nhỏ nếu so với sóng thần do động đất dưới đáy biển gây ra, nhưng nó đặc biệt nguy hiểm vì gần như không có dấu hiệu cảnh báo. Simon Boxall, nhà nghiên cứu thuộc đại học Southampton ở Anh, cho rằng thiệt hại nặng nề ở Indonesia một phần do sóng thần diễn ra trùng thời điểm triều cường.

Nhà chức trách Indonesia và các chuyên gia cảnh báo sóng thần có thể tiếp diễn bởi núi lửa Anak Krakatau đang trải qua giai đoạn hoạt động mạnh. Người dân và du khách được khuyến cáo tránh xa những vùng bờ biển hướng ra núi lửa Anak Krakatau.