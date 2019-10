Gần 800 người trốn thoát khỏi trại IS

Syria785 thành viên gia đình của các tay súng IS trốn thoát khỏi trại tị nạn Ain Issa của dân quân người Kurd khi Thổ Nhĩ Kỳ pháo kích.

Các lực lượng Dân chủ Syria (SDF) cho biết cuộc đào thoát quy mô lớn diễn ra tại trại Ain Issa hôm nay khi đạn pháo của Thổ Nhĩ Kỳ rơi gần đó. "Các phần tử Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tấn công lực lượng canh gác và mở cổng trại", đại diện SDF ra thông báo cho hay.

"Lực lượng giám sát trại tị nạn hiện rất mỏng do nhân sự được chuyển ra tiền tuyến. Chúng tôi không có đủ nhân lực phụ trách trại", thông báo có đoạn.

Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria (SOHR) cho biết tình hình trong trại Ain Issa hiện "rất hỗn loạn". Đây là nơi SDF quản lý hàng nghìn thành viên gia đình các tay súng IS, chủ yếu là người nước ngoài, sau khi nhóm khủng bố này bị đánh bại ở Syria.

SDF cho rằng việc quân đội Thổ Nhĩ Kỳ pháo kích gần khu trại cho thấy Ankara "ủng hộ sự hồi sinh của IS".

Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ đang tấn công các vị trí của lực lượng SDF với nòng cốt là Các đơn vị Bảo vệ Nhân dân người Kurd (YPG) tại khu vực đông bắc Syria. Thổ Nhĩ Kỳ coi YPG là tổ chức khủng bố và muốn đẩy lùi lực lượng người Kurd 30 km về phía sau biên giới để tạo vùng đệm an toàn.

Một phụ nữ bế con tại trại tị nạn Ain Issa, Syria. Ảnh: AFP.

Chiến dịch quân sự của Thổ Nhĩ Kỳ làm dấy lên lo ngại lực lượng IS có thể lợi dụng tình thế hỗn loạn để trỗi dậy sau thất bại hồi đầu năm. Một số vụ bạo loạn xảy ra hôm 11/10 tại trại tị nạn Al-Hol, nơi tập trung gia đình các phần tử IS, khi những phụ nữ tại đây ném đá vào lực lượng an ninh, song tình hình nhanh chóng được ổn định.

Hơn 130.000 người phải rời bỏ nhà cửa vì chiến dịch quân sự của Thổ Nhĩ Kỳ. Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ thông báo chiếm được thị trấn quan trọng Ras al-Ayn nằm sát biên giới hôm 12/10, đồng thời kiểm soát nhiều ngôi làng ở miền bắc Syria.

Nhiều nước phản đối Thổ Nhĩ Kỳ mở chiến dịch quân sự tại Syria. Pháp thông báo đình chỉ hoạt động xuất khẩu vũ khí cho Thổ Nhĩ Kỳ. Đức thông báo ngừng cấp mới giấy phép bán vũ khí cho Thổ Nhĩ Kỳ do lo ngại chúng được dùng trong chiến dịch quân sự tại Syria.

Đáp lại, Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan cho biết không dừng chiến dịch nếu chưa đẩy lùi được người Kurd như mục tiêu đã định.

Vị trí trại tị nạn Ain Issa (chấm đỏ) tại Syria. Đồ họa: BBC.

Nguyễn Tiến (Theo Reuters)