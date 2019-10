Duterte bỏ tiệc hoàng gia Nhật vì đau lưng

Tổng thống Philippines Duterte đến Tokyo dự lễ đăng quang của Nhật hoàng Naruhito hôm nay nhưng không dự tiệc chiêu đãi vì đau lưng.

Văn phòng Tổng thống Duterte cho hay lãnh đạo 74 tuổi "đau lưng không thể chịu nổi" sau tai nạn xe máy hồi tuần trước. Duterte gặp sự cố khi đang lái xe trong dinh Tổng thống vào tối 16/10. Ông bị ngã trong lúc cúi người xuống, khiến người bị những vết bầm nhẹ, trầy xước ở khuỷu tay, đầu gối và đau hông.

Duterte hôm nay phải chống gậy khi tham dự lễ đăng quang của Nhật hoàng Naruhito, ông cũng không tham dự tiệc chiêu đãi của Hoàng gia Nhật để trở về gặp bác sĩ, theo phát ngôn viên của Tổng thống Salvador Panelo.

"Công chúng có thể yên tâm rằng không có gì phải lo lắng về sức khỏe thể chất và tình trạng hiện thời của Tổng thống, khi ông ưu tiên một cách nghiêm túc cho việc phục vụ hết mình đất nước chúng ta", Panelo cho hay ngày 22/10.

Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte tới dự lễ đăng quang của Nhật hoàng Naruhito ở Tokyo ngày 22/10. Ảnh: Reuters.

Đây là lần thứ ba chỉ trong tháng này, chính phủ Philippines phải lên tiếng trước những lo ngại về sức khỏe của ông Duterte, sau khi một cựu thị trưởng nói với cộng đồng người Philippines ở Moskva về việc Tổng thống bị sụp mí mắt thường xuyên do rối loạn thần kinh cơ mạn tính.

Các vấn đề sức khỏe được biết đến của ông Duterte hiện tại bao gồm đau lưng, đau nửa đầu do tổn thương thần kinh do tai nạn xe máy và barrett thực quản, ảnh hưởng đến cổ họng. Nguyên nhân được cho là do Duterte từng hút thuốc lá khi còn trẻ.

Lễ đăng quang của Nhật hoàng Naruhito hôm nay diễn ra long trọng ở thủ đô Tokyo, trước sự tham dự của nhiều quan khách, nguyên thủ và hoàng gia tới từ hơn 180 nước trên thế giới.

Mai Lâm (Theo Reuters)