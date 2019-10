Dấu tay máu trong container chứa 39 thi thể

AnhNhững người trốn trong container có thể đã đập tay dữ dội vào cửa với mong muốn thoát ra, để lại những dấu tay máu, theo nguồn tin giấu tên.

"Khi mở cửa container, nhân viên phản ứng khẩn cấp bị sốc khi thấy hàng chục thi thể chồng chất lên nhau", nguồn tin giấu tên nói với Mirror. Các nạn nhân có thể đã tử vong khoảng 3-4 giờ trước.

Nhân viên pháp y khám xét xe container ở Waterglade ngày 23/10. Ảnh: AFP.

"Phát hiện máu ở xung quanh một số thi thể và trên sàn container. Các nạn nhân có thể đã tự làm mình và những người khác bị thương trong nỗ lực tuyệt vọng để cố thoát ra ngoài. Có những dấu tay máu dọc theo cánh cửa, họ có lẽ đã đập mạnh vào đây để xin giúp đỡ. Các nạn nhân mặc ít quần áo", nguồn tin nói thêm. Cảnh sát và nhân viên y tế tại hiện trường cho biết ngoài các nạn nhân, không có hàng hóa trong conntainer.

Nguồn tin nói rằng các thi thể ở giai đoạn đầu co cứng, cho thấy hầu hết nạn nhân đã chết khi tài xế người Bắc Ireland Mo Robinson nhận container tại cảng Purfleet lúc 1h05 ngày 23/10. Trước đó, container đã được đưa đi từ cảng Bỉ Zeebrugge bằng phà Clementine vào lúc 15h ngày 22/10. Nó cập cảng Purfleet ở Anh lúc 0h30 sáng 23/10.

Vụ xe container chứa 39 thi thể được phát hiện thế nào? Vụ container chứa thi thể được phát hiện thế nào. Video: Guardian.

Robinson phát hiện 39 người đã chết khi mở cửa container tại khu công nghiệp Waterglade, Essex ngày 23/10 nên đã thông báo cho nhà chức trách. Cảnh sát tới hiện trường lúc 1h40. Họ bắt Robinson và ba nghi phạm với các cáo buộc ngộ sát và buôn người.

Cảnh sát hạt Essex ban đầu tin rằng các nạn nhân gồm 31 nam và 8 nữ đều là người Trung Quốc, tuy nhiên nhà chức trách đang điều tra nghi vấn có nạn nhân mang quốc tịch khác.

Một công dân Việt Nam là ông Phạm Văn Thìn hôm qua gửi đơn tới UBND thị trấn Nghèn, Can Lộc, Hà Tĩnh, cho biết có khả năng con gái Phạm Thị Trà My "là một trong 39 nạn nhân trong xe container". Người nhà cho biết trước khi mất tích, Trà My nhắn tin gửi cho mẹ với nội dung "con chết vì không thở được".

Phương Vũ