Dân quân thân Mỹ đánh bật IS khỏi hang ổ ở đông Syria

Mỹ điều 50 xe bọc thép đến Syria diệt IS

Lực lượng dân quân người Kurd trong cuộc diễu binh trước khi mở màn chiến dịch tấn công IS ở Hajin. Ảnh: Reuters.

Các lực lượng Dân chủ Syria (SDF) với nòng cốt là dân quân người Kurd hôm nay chiếm được Hajin, hang ổ cuối cùng của phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ở miền đông Syria, đánh dấu mốc quan trọng trong chiến dịch quy mô và tốn kém do Mỹ hỗ trợ nhằm diệt trừ IS, AFP đưa tin.

"Sau một tuần giao tranh và không kích ác liệt, SDF đã đánh đuổi được IS ra khỏi Hajin", Rami Abdel Rahman, người đứng đầu Tổ chức theo dõi nhân quyền Syria (SOHR), cho biết.

Khu vực do IS kiểm soát được gọi là "túi Hajin", phần cuối cùng của vùng đất rộng lớn mà nhóm này từng nắm giữ hồi 2014, chiếm phần lớn lãnh thổ của Syria và Iraq. Sau nhiều chiến dịch của quân đội Syria và liên quân do Mỹ dẫn đầu, IS bị đánh bật khỏi các cứ điểm quan trọng và co cụm tại Hajin.

Vị trí "túi Hajin" ở miền đông Syria. Đồ họa: BBC.

SDF mở màn chiến dịch tấn công Hajin từ ngày 10/9 với sự tham gia của khoảng 17.000 thành viên. Bị tấn công dữ dội, các tay súng IS cuối cùng rút vào cố thủ trong hệ thống đường hầm ở rìa Hajin, phía đông Deir Ezzor, cách biên giới Iraq khoảng 30 km.

Những tay súng này hôm nay đã rút về các địa điểm ở đông Hajin, Sousa và Al-Shaafa, hai ngôi làng khác ở gần thung lũng Euphrates. Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 11/12 dự đoán IS sẽ bị tiêu diệt hoàn toàn trong một tháng.

Khánh Lynh