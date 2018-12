Đâm dao trong đụng độ ở Mỹ, 10 người bị thương

Nghìn người biểu tình phản đối Donald Trump, đụng độ với cảnh sát

Một nạn nhân vụ đâm dao được giúp đỡ tại hiện trường. Ảnh: AP

Vụ bạo lực xảy ra gần trụ sở chính quyền bang California. 9 người đàn ông và một phụ nữ trong độ tuổi từ 19 đến 58 bị thương, tất cả đều có những vết đâm và vết rách, Sở Cứu hỏa Sacramento cho biết trên Twitter. Trong đó, hai người bị thương nghiêm trọng vì những vết dao đâm, CNN dẫn lời Chris Harvey, phát ngôn viên Sở, nói.

Nhóm Traditionalist Worker Party (TWP), được lãnh đạo mô tả là "nhóm dân tộc chủ nghĩa da trắng", được cấp phép tuần hành buổi trưa gần tòa nhà chính quyền bang. Một nhóm khác gồm khoảng 300 người hoặc hơn xuất hiện "để ngăn họ thực hiện giấy phép", một cảnh sát cho biết.

Lúc 11h45, người biểu tình chống phát xít tràn vào đám người tuần hành và một cuộc xô xát xảy ra ngay lập tức. Một người bị đâm chỉ sau vài phút, còn những vụ đâm dao khác xảy ra ngay sau đó. Giới chức không nói nạn nhân đâm dao thuộc về nhóm nào.

"Họ tấn công lẫn nhau không hề do dự", Chandra Zafra, 50 tuổi, một người biểu tình phản đối, thành viên nhóm Mexica Movement, nói. "Nơi đó là vùng chiến sự".

Yvette Felarca, một thành viên của nhóm "By Any Means Necessary", nói bà đi biểu tình để cho mọi người biết rằng những quan điểm phân biệt chủng tộc, chống nhập cư không được dung thứ.

Matthew Heimbach, lãnh đạo TWP, không có mặt tại buổi tuần hành, nhưng cho biết các thành viên nhóm có mang theo dao, và lưỡi dao tuân thủ quy định của pháp luật California. Ông nói nhóm bị đe dọa trên các diễn dàng mạng xã hội. Một nhóm chi nhánh khác là Golden State Skinheads cũng tham gia tuần hành.

Trả lời RT, ông Heimbach bác cáo buộc nhóm kích động bạo lực đầu tiên, cho rằng điều này là "kỳ cục" và số người trong nhóm bị áp đảo với tỷ lệ "một chọi 8". Ông cho biết những người biểu tình phản đối có "vợt bóng chày, dao, chai lọ". TWP được biết đến là nhóm Phát xít mới, có liên quan đến chủ nghĩa da trắng tối thượng.

