Đại sứ Pháp: 'Chúng tôi sẵn sàng đáp ứng nhu cầu thiết bị quân sự của Việt Nam'

Tổng thống Pháp muốn hỗ trợ giám sát chất lượng không khí Hà Nội

Đại sứ Pháp tại Việt Nam Jean Noel Poirer. Ảnh: Giang Huy

Đại sứ Pháp tại Việt Nam Jean Noel Poirier trao đổi với VnExpress về định hướng quan hệ hai nước, nhân dịp Tổng thống Pháp Francois Hollande sắp có chuyến thăm cấp Nhà nước đến Việt Nam đầu tháng tới.

- Tổng thống Pháp Hollande mong muốn gì khi thăm Việt Nam?

- Mối quan hệ giữa hai nước chúng ta phát triển rất tốt đẹp. Tổng thống Pháp đến thăm Việt Nam lần này nhằm khẳng định chúng tôi luôn đồng hành, hỗ trợ Việt Nam như trong 20 năm trước, khi các bạn bước vào quá trình hiện đại hoá và hội nhập kinh tế quốc tế.

Hợp tác thời gian tới sẽ dựa trên nhu cầu và mối quan tâm của Việt Nam. Pháp đặt trọng tâm vào việc hỗ trợ phát triển các công nghệ mới, hỗ trợ Việt Nam ứng phó với biến đổi khí hậu vì Việt Nam là một trong những nước chịu ảnh hưởng nhiều nhất. Pháp cũng muốn Việt Nam phát triển kinh tế một cách bền vững, vừa phát triển vừa đảm bảo tiêu chí bảo vệ môi trường, chất lượng không khí, đất và nước.

- Còn về hợp tác quốc phòng thì sao thưa ông?

- Pháp và Việt Nam đã tăng hợp tác với nhau về các vấn đề mang tính chiến lược cũng như quốc phòng trong 10 năm gần đây. Hiện nay hàng năm cấp tham mưu quân đội của hai nước có trao đổi đoàn nhiều lần, các tàu của Hải quân Pháp cũng đến giao lưu với Việt Nam.

Về phía các doanh nghiệp Pháp, họ cũng tiếp tục trao đổi cơ sở hợp tác với phía quân đội Việt Nam. Pháp sẵn sàng đáp ứng các nhu cầu về trang thiết bị quân sự của Việt Nam. Tuy nhiên chúng ta biết các thương thảo về hợp đồng trang thiết bị quân sự thường không thể tiến hành nhanh được.

- Hai nước sẽ tăng hợp tác an ninh ở Biển Đông như thế nào?

- An ninh ở khu vực này tuy không phải vấn đề liên quan trực tiếp đến an ninh của Pháp, nhưng chúng tôi rất quan tâm theo dõi vụ Philippines kiện Trung Quốc ra Toà trọng tài Phụ lục VII Công ước luật biển năm 1982 của Liên Hợp Quốc (UNCLOS). Chúng tôi cho rằng phán quyết của toà rất rõ ràng và cụ thể, Pháp một lần nữa khẳng định các tranh chấp trong khu vực này cần được giải quyết dựa trên luật pháp quốc tế, dựa trên thương lượng bằng biện pháp hoà bình. Việc đó nhằm duy trì ổn định và hoà bình, tự do hàng hải ở đây.

Bên cạnh đó, Pháp có một phần lãnh thổ của khu vực Thái Bình Dương nên mỗi năm hai lần chúng tôi điều tàu hải quân đến tuần tra ở khu vực này. Chúng tôi sẽ tiếp tục các hoạt động này.

- Việt Nam có vai trò thế nào trong chính sách đối ngoại của Pháp?

- Đông Nam Á là khu vực có tăng trưởng kinh tế rất lớn thời gian qua, đóng góp vào tăng trưởng chung toàn cầu. Khu vực này cũng có sự năng động lớn. Tổng thống và thủ tướng Pháp trong 5 năm qua đã đi thăm hầu hết các nước trong ASEAN. Trong đó, Việt Nam có một vị trí đặc biệt vì lịch sử, tình cảm và bề dày trong mối quan hệ với Pháp.

Khi đến Việt Nam lần này, Tổng thống Pháp Hollande muốn khẳng định hơn nữa tính liên tục trong mối quan hệ hợp tác song phương với Việt Nam. Với Pháp, Việt Nam luôn là một đối tác hàng đầu trong nhiều năm tới.

- Đại sứ sắp kết thúc nhiệm kỳ tại Việt Nam, ông nhìn nhận như thế nào về vai trò của mình?

- Tôi sẽ không còn đảm nhiệm chức vụ này vào ngày 12/9, không lâu sau khi Tổng thống Pháp rời Việt Nam. Trong giai đoạn cuối này, tôi phải chuẩn bị cho sự kiện quan trọng nhất trong suốt nhiệm kỳ 4 năm của mình, công việc quá bận bịu khiến tôi không có thời gian nghĩ xem mình thực sự đang có cảm xúc thế nào.

Tuy nhiên, tôi sẽ chưa rời Việt Nam ngay vì vợ tôi vẫn còn là Tham tán văn hoá của Đại sứ quán. Tôi muốn dành thời gian cho gia đình nên vẫn ở lại. Bây giờ còn hơi sớm để nói tôi sẽ làm gì tiếp theo. Trước hết tôi sẽ nghỉ vài tuần để đi phượt trên Tây Bắc, có thể đi bằng xe máy hoặc ôtô.

Trong suốt 4 năm qua, tôi rất vui mừng vì được đảm nhiệm công việc này, được tiếp xúc với người dân Việt Nam, được đóng góp cho mối quan hệ Pháp - Việt. Tôi cố gắng thúc đẩy mối quan hệ đó và với tư cách đại sứ, đóng góp của tôi nằm trong tổng thể đóng góp chung của bộ, ngành ngoại giao giữa hai nước. Nói một cách hình ảnh thì đại sứ giống như một người chạy tiếp sức trên chặng đường mà sứ mệnh cuộc đời đã trao cho mình, rồi người khác sau đó lại tiếp tục.

Việt Anh