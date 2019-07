Đại sứ Anh tại Mỹ từ chức sau vụ rò rỉ điện tín

Kim Darroch từ chức đại sứ Anh tại Mỹ để chấm dứt các đồn đoán về vị trí của mình, sau khi tài liệu rò rỉ cho thấy ông chỉ trích Trump.

Đại sứ Anh tại Mỹ Kim Darroch hồi đầu năm 2019. Ảnh: AP.

"Sau vụ rò rỉ các tài liệu chính thức từ đại sứ quán, đã có rất nhiều suy đoán về vị trí của tôi và thời gian nhiệm kỳ còn lại", Kim Darroch ngày 10/7 viết trong thư từ chức.

"Tôi muốn chấm dứt những đồn đoán đó. Tình hình hiện tại khiến tôi không thể thực hiện vai trò của mình như tôi mong muốn", ông cho hay.

Truyền thông Anh tuần trước công bố nội dung các bức điện tín ngoại giao và báo cáo mật mà Đại sứ Anh tại Mỹ Kim Darroch gửi về London từ năm 2017. Trong đó, Darroch đánh giá rằng Tổng thống Mỹ Trump "thiếu chắc chắn, bất tài" và sự nghiệp của ông "có thể kết thúc trong nhục nhã".

Sự cố rò rỉ thông tin mật này đã tạo nên bầu không khí ngoại giao căng thẳng giữa Mỹ và Anh. Trump chỉ trích Darroch "vô cùng ngu ngốc" và tuyên bố tuyệt giao với ông này.

Trump còn công kích cả Thủ tướng Anh Theresa May khi cho rằng bà May xử lý cuộc khủng hoảng Brexit "tệ hại, thảm họa" và tạo ra "một mớ hỗn độn". Ngoại trưởng Anh Jeremy Hunt sau đó đáp trả, cho rằng bình luận của Trump là "thiếu tôn trọng và sai lầm" đối với Thủ tướng May và nước Anh.

Bà May sắp từ chức vì những thất bại trong kế hoạch đưa nước Anh rời Liên minh châu Âu (EU). Có những suy đoán trên truyền thông Anh cho rằng các đối thủ chính trị của bà đứng sau vụ rò rỉ này.

Phương Vũ (Theo Reuters)