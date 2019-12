Đặc nhiệm New Zealand đưa 6 thi thể rời đảo núi lửa

Lính đặc nhiệm New Zealand triển khai bằng trực thăng để đưa các thi thể nạn nhân khỏi đảo White, bất chấp nguy cơ núi lửa tiếp tục phun.

Nhóm đặc nhiệm 8 người di chuyển trên hai trực thăng đến đảo White vào sớm nay trong nhiệm vụ rất mạo hiểm vì núi lửa vẫn có khả năng tiếp tục phun trào. Chiến dịch kết thúc sau hơn 5 tiếng khi đội đặc nhiệm tìm thấy 6 trong 8 thi thể nạn nhân được xác nhận thiệt mạng.

"6 thi thể đã được đưa khỏi đảo Whakaari-White và đang ở trên tàu tuần tra HMNZS Wellington", phó tư lệnh cảnh sát New Zealand John Tims thông báo. Hiện chưa rõ quân đội New Zealand có tiếp tục triển khai lực lượng để tìm hai thi thể còn lại hay không.

Trực thăng chở đặc nhiệm New Zealand tới đảo White sáng 13/12. Ảnh: AFP.

Các máy bay không người lái đã giúp xác định vị trí 6 thi thể trước khi chiến dịch bắt đầu. Lực lượng đặc nhiệm mặc trang phục bảo hộ nặng nề nên không thể di chuyển nhanh trên đảo.

Chính phủ New Zealand tổ chức chiến dịch do chịu sức ép từ các gia đình nạn nhân, trong bối cảnh các nhà địa chấn dự đoán khả năng xảy ra một vụ phun trào núi lửa nữa trên đảo White trong vài ngày tới là 50-60%. Môi trường trên đảo cũng rất nguy hiểm do khí độc phát sinh kèm theo lớp tro bụi dày.

"Đây là chiến dịch đặc biệt khó khăn nhưng cũng là ưu tiên hàng đầu. Chúng tôi muốn đưa tấn cả mọi người về nhà", Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern cho hay.

New Zealand cho hay có tổng cộng 47 người trên đảo White vào thời điểm núi lửa phun trào hôm 9/12, trong đó gồm một nhóm hơn 30 khách du lịch của tàu Ovation of the Seas xuất phát từ Australia tuần trước. Nhà chức trách xác nhận có ít nhất 13 người đã thiệt mạng, trong đó 5 người chết tại bệnh viện và cảnh báo con số thiệt mạng có thể tăng lên 16 người.

28 người đang được điều trị tại bệnh viện do bỏng nặng. Các nạn nhân bị ảnh hưởng đến từ Australia, Mỹ, Anh, Trung Quốc, Malaysia và New Zealand.

Vũ Anh (Theo AFP)