Cựu vệ sĩ của Bin Laden sắp bị trục xuất khỏi Đức

Sami A. được cho là từng làm vệ sĩ cho trùm khủng bố Osama Bin Laden. Ảnh: Fox News.

Cảnh sát Đức hôm 25/6 bắt giữ Sami A. theo lệnh của chính quyền thành phố Bochum mà không vấp phải kháng cự nào, phát ngôn viên cảnh sát cho biết. Bộ trưởng Nội vụ Đức Horst Seehofer yêu cầu các cơ quan di trú nhanh chóng tiến hành thủ tục để trục xuất người đàn ông 41 tuổi gốc Tunisia này khỏi Đức, theo Reuters.

Sami A. bị bắt giam khi tới báo cáo tại đồn cảnh sát như mọi ngày theo yêu cầu của chính quyền, Bild đưa tin. Hãng thông tấn nói thêm rằng cảnh sát đã lục soát nhà của người đàn ông này. Vụ bắt giữ kết thúc cuộc chiến lâu dài giữa Sami A. và Văn phòng Liên bang của Đức về người tị nạn. Cơ quan này đã cố trục xuất ông từ năm 2006.

Trong phiên tòa chống khủng bố vào năm 2005, một nhân chứng tuyên bố rằng Sami A. từng làm vệ sĩ cho trùm khủng bố Osama bin Laden tại Afghanistan vào năm 2000, theo BBC. Năm 2012, tờ Spielgel đưa tin chính quyền Đức coi ông là một "kẻ truyền đạo" nguy hiểm, đứng sau vụ việc hai người đàn ông lên kế hoạch đánh bom tại Đức, bất chấp việc Sami A. phủ nhận mọi mối liên hệ với khủng bố.

Dù bị coi là "mối nguy hiểm cao độ và đáng kể với an ninh công cộng" và không được chấp nhận đơn xin tị nạn, Sami A. vẫn sống tự do tại Đức với vợ và ba con từ năm 1997 mà không bị trục xuất về Tunisia do lo ngại có thể bị tra tấn tại đó. Hồi tháng 4, truyền thông tiết lộ Sami A. nhận được khoảng 1.400 USD mỗi tháng từ quỹ phúc lợi, khiến công chúng phẫn nộ.

Ánh Ngọc