Cựu tổng thống Mỹ ngã tại nhà riêng

Cựu tổng thống Mỹ Jimmy Carter ngã tại nhà ở thị trấn Plains, bang Georgia, hôm 6/10 và phải khâu vài mũi trên trán.

Theo thông báo từ Trung tâm Carter, dù bị ngã và phải khâu, cựu tổng thống Mỹ Jimmy Carter, 95 tuổi, hiện "vẫn ổn". "Ông ấy nói ông cảm thấy ổn và muốn mọi người biết rằng ông và bà Carter rất nóng lòng tham dự lễ khởi công dự án 'Jimmy and Rosalynn Carter Work' (diễn ra vào ngày 6/10) của tổ chức Habitat for Humanity", thông báo cho biết.

Cựu tổng thống Mỹ Jimmy Carter xuất hiện tại một sự kiện ở Anh hồi năm 2016. Ảnh: Reuters.

Jimmy and Rosalynn Carter Work là dự án xây nhà và hỗ trợ mua nhà không thế chấp cho khoảng 41 gia đình ở thành phố Nashville, bang Tennessee, do tổ chức phi lợi nhuận Habitat for Humanity dẫn đầu. Trong 35 năm qua, gia đình Carter đã làm việc cùng hơn 100.000 tình nguyện viên của Habitat for Humanity để xây dựng, cải tạo và sửa chữa hơn 4.300 ngôi nhà tại 14 quốc gia.

Cựu tổng thống Carter năm 2015 bị chẩn đoán mắc ung thư da. Sau gần 8 tháng điều trị, ông tuyên bố không cần dùng thuốc nữa. Hồi tháng 5, ông bị ngã và phải phẫu thuật xương hông nên gặp một vài khó khăn trong việc đi lại. Dù vậy, cựu tổng thống Mỹ vẫn tích cực tham gia các hoạt động nhân đạo.

Vũ Hoàng (Theo CBS, CNN)