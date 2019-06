Cựu lãnh đạo WTO nói Trump 'bắt con tin' ép Mexico chặn người nhập cư

Cựu tổng giám đốc WTO cho rằng Trump đã vi phạm các quy định của tổ chức này khi dùng đòn thuế để gây áp lực lên Mexico về vấn đề nhập cư.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Reuters.

"Dường như chiến thuật bắt con tin đã thành công", Pascal Lamy, cựu tổng giám đốc Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO), ngày 8/6 cho biết trong một cuộc phỏng vấn, đề cập tới thỏa thuận về vấn đề người nhập cư mà Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa đạt được với Mexico. Ông cho rằng những quyết sách thương mại của Tổng thống Trump đi ngược lại tinh thần ngoại giao quốc tế.

"Quy tắc thượng tôn pháp luật tồn tại vì mọi người tin rằng điều này tốt hơn việc sử dụng luật rừng. Nhiều người không thích luật rừng vì thế giới luôn có kẻ mạnh và kẻ yếu, họ không muốn kẻ mạnh lúc nào cũng đạp lên kẻ yếu", Lamy nhận xét về chiến thuật đàm phán của ông chủ Nhà Trắng.

Nhà Trắng chưa bình luận về phát biểu từ cựu giám đốc WTO, người từng chỉ trích việc Tổng thống Trump sử dụng hàng rào thuế quan như công cụ đàm phán trong quá khứ. Trump từng đổ lỗi cho WTO không nỗ lực đủ để bảo vệ những lợi ích thương mại toàn cầu của Mỹ. Năm 2018, ông đe dọa rút Mỹ khỏi WTO.

Gần 80% hàng xuất khẩu của Mexico đổ vào Mỹ. Thực tế trên mang đến cho Trump lợi thế lớn để tăng sức ép lên người đồng cấp Mexico Andres Manuel Lopez Obrador trong vấn đề nhập cư. Theo Lamy, Mexico buộc phải nhượng bộ để thoát khỏi những ràng buộc về thuế quan. Tuy nhiên, ông cảnh báo Mexico có khả năng phải chịu thêm nhiều đe dọa khác từ Trump trong tương lai.

Lamy cho rằng WTO sẽ ủng hộ Mexico nếu Tổng thống Lopez Obrador yêu cầu họ đứng ra làm trọng tài giải quyết những mâu thuẫn về thương mại giữa hai quốc gia.

Cựu tổng giám đốc WTO Pascal Lamy. Ảnh: Reuters.

"Tổng thống Mỹ đang đưa ra những quyết sách thương mại vi phạm trắng trợn các quy định của WTO", Lamy nói. "Minh chứng rõ nhất là trường hợp áp thuế Mexico. Ra đòn thuế với lý do có quá nhiều người đang vượt qua biên giới là hành vi đi lệch hoàn toàn so với nội dung và tinh thần của thỏa thuận WTO. Đây là lý do tôi coi hành động của Mỹ không khác gì bắt cóc con tin".

Mỹ và Mexico hôm 7/6 đạt được một thỏa thuận giúp ngăn chặn cuộc chiến thuế quan với việc Mexico đồng ý mở rộng một chương trình tị nạn gây tranh cãi và triển khai lực lượng an ninh tới biên giới nhằm ngăn chặn dòng người nhập cư bất hợp pháp từ Trung Mỹ đổ vào Mỹ.

Mexico đưa ra nhượng bộ sau khi Tổng thống Trump đe dọa sẽ áp thuế 5% với toàn bộ hàng hóa của nước này bắt đầu từ ngày 10/6 nếu chính quyền Tổng thống Lopez Obrador không thắt chặt kiểm soát biên giới.

Vũ Hoàng (Theo Reuters)