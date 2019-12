Cứu hộ chưa thể tiếp cận đảo núi lửa New Zealand

Cảnh sát New Zealand tuyên bố sẽ "thật điên rồ" nếu cho lực lượng cứu hộ tiếp cận hòn đảo nơi núi lửa vừa phun trào hôm 9/12.

Núi lửa đảo White, điểm du lịch nổi tiếng của New Zealand, bất ngờ phun trào cách đây hai ngày, phát tán cột tro bụi cao khoảng 3,6 km. Sự cố khiến ít nhất 6 người thiệt mạng và chính quyền tin rằng 8 người mất tích trên đảo có rất ít cơ hội sống sót.

"Sẽ thật điên rồ khi chúng tôi đưa người ra Đảo White lúc này, trong một tình huống không an toàn cho họ", Tư lệnh Cảnh sát New Zealand Stuart Nash hôm nay tuyên bố với truyền thông. Nash nói ông hiểu nỗi lòng của thân nhân người mất tích, nhưng cơ quan chức năng "không có lựa chọn nào khác ngoài chờ đợi".

Nhân viên cứu hộ trên đảo White sau vụ núi lửa phun trào hôm 9/12. Ảnh: Auckland Westpac Rescue Helicopter.

Nash dẫn lời các nhà địa chấn học dự đoán khả năng một vụ phun trào núi lửa nữa có thể xảy ra trên đảo White là 50%. Ông cũng cảnh báo về khí độc có thể phát sinh do núi lửa phun trào, kèm theo lớp tro bụi dày đang phủ kín hòn đảo.

Các chuyến bay trinh sát sau thảm họa không phát hiện dấu hiệu cho thấy có người sống sót trên đảo. Cảnh sát cũng muốn triển khai máy bay không người lái để đo nồng độ khí độc trên đảo, nhưng điều kiện gió chưa cho phép.

New Zealand hôm nay cho hay có tổng cộng 47 người trên đảo White vào thời điểm núi lửa phun trào, trong đó có một nhóm hơn 30 khách du lịch của tàu Ovation of the Seas, xuất phát từ cảng Sydney, Australia tuần trước. 26 người đang được điều trị tại bệnh viện.

Các nạn nhân bị ảnh hưởng là những du khách đến từ Australia, Mỹ, Anh, Trung Quốc, Malaysia và hướng dẫn viên người New Zealand. Một số người sống sót sau thảm họa nhưng bị bỏng nặng.

Mai Lâm (Theo AFP)