Cử tri 28 nước bầu Nghị viện châu Âu

Cuộc bầu cử Nghị viện châu Âu kéo dài 4 ngày chứng kiến tỷ lệ cử tri đi bầu cao nhất trong 20 năm qua.

Người dân Hungary bỏ phiếu bầu Nghị viện châu Âu ở Budapest hôm 26/5. Ảnh: Reuters.

Người dân ở 28 quốc gia thành viên Liên minh châu Âu (EU) vừa tham gia bỏ phiếu bầu Nghị viện châu Âu từ ngày 23/5 đến 26/5, với tỷ lệ cử tri đi bầu chạm mốc 51%, mức kỷ lục trong 20 năm qua. Lần cuối cùng cuộc bầu cử này thu hút trên 50% cử tri là năm 1994 (56,6%).

Theo kết quả kiểm phiếu sơ bộ sau cuộc bầu cử, phe dân túy giành được khoảng 25% trong tổng số 751 ghế, tăng so với 20% trong cuộc bầu cử cách đây 5 năm, nhưng không đủ để tạo nên "đại thắng" như nhiều người dự đoán.

Trước khi cuộc bầu cử diễn ra, một số người bày tỏ lo ngại rằng châu Âu sẽ chứng kiến sự trỗi dậy của phe dân túy và dân tộc chủ nghĩa trong bối cảnh khu vực này đối mặt với nhiều thách thức như kinh tế trì trệ và nhập cư. Tuy nhiên, kết quả kiểm phiếu sơ bộ cho thấy phe dân tộc chủ nghĩa chỉ giành được thắng lợi ở Italy và Pháp.

Sau cuộc bầu cử kéo dài 4 ngày, các khối trung hữu và trung tả ở châu Âu mất đa số ghế trong nghị viện. Đảng Nhân dân châu Âu (EEP) được dự đoán sẽ giành 179 ghế, giảm so với 216 ghế năm 2014, còn Liên minh Tiến bộ Xã hội và Dân chủ (S&D) giành 150 ghế, thấp hơn con số 191 ở kỳ bầu cử trước.

Dù mất nhiều ghế, EEP vẫn là khối lớn nhất và dự kiến thành lập liên minh với sự tham gia của S&D, đảng Tự do và đảng Xanh. Nhóm Quốc gia châu Âu và Tự do giành được 58 ghế, tăng 30 ghế so với năm 2014.

Đáng chú ý nhất là việc đảng Xanh được giành 70 ghế trong nghị viện, thành tích tốt nhất của đảng này từ trước đến nay. Tại Anh, đảng Brexit (ủng hộ Anh rời EU) mới thành lập của ông Nigel Farage dự kiến giành chiến thắng với 31,5% phiếu bầu. Đảng Dân chủ Tự do xếp thứ hai với 20,5%, trong khi Công đảng và đảng Bảo thủ chỉ giành được số phiếu khiêm tốn.

Nghị viện châu Âu là cơ quan lập pháp của EU, gồm 751 thành viên do cử tri EU bầu 5 năm một lần. Nghị viện gồm 8 nhóm dựa trên các mối liên kết chính trị và ý thức hệ sẽ đại diện cho lợi ích của công dân các nước thành viên. Một trong những vai trò lập pháp chính của nghị viện là xem xét và thông qua các luật do Ủy ban châu Âu (EC) đề xuất. Nghị viện cũng chịu trách nhiệm bầu chủ tịch EC và phê duyệt ngân sách EU.

Huyền Lê (Theo BBC)