Công ty Trung Quốc bị tố cáo chuyển hàng qua Campuchia để né thuế Mỹ

Một số doanh nghiệp xuất khẩu hàng hóa thông qua đặc khu kinh tế Trung Quốc ở Campuchia nhằm ngụy trang nguồn gốc.

Đặc khu kinh tế Sihanoukville của Campuchia do Trung Quốc tài trợ. Ảnh: SCMP.

"Bộ An ninh Nội địa Mỹ đã điều tra và xử phạt một số công ty (Trung Quốc) trốn thuế bằng cách chuyển hàng hóa xuất khẩu vào Mỹ qua đường Campuchia. Các công ty này được đặt tại Khu kinh tế đặc biệt Sihanoukville của Campuchia", phát ngôn viên Đại sứ quán Mỹ tại Campuchia Arend Zwartjes nói hôm 19/6. Tuy nhiên ông Zwartjes không cho biết tên của các công ty bị xử phạt, mức phạt cũng như hàng hóa của các công ty này.

Trung Quốc hiện là nhà tài trợ và đầu tư lớn nhất Campuchia, rót hàng tỷ USD hỗ trợ quốc gia Đông Nam Á thông qua các khoản vay trong khuôn khổ Sáng kiến Vành đai và Con đường, nhằm mục đích củng cố các tuyến giao thương trên bộ và trên biển với Đông Nam Á, Trung Á, Trung Đông, châu Âu và châu phi.

Đặc khu kinh tế Sihanoukville (SSEZ) cách thủ đô Phnom Penh khoảng 210 km về phía tây, là một khu phức hợp kinh tế giữa Trung Quốc và Campuchia theo Sáng kiến Vành đai và Con đường, với các mặt hàng chủ yếu là dệt may, túi xách và các sản phẩm thuộc da.

Theo một thỏa thuận thương mại mở rộng năm 2016, Campuchia được phép xuất khẩu các sản phẩm phục vụ du lịch như túi xách, hành lý và phụ kiện vào Mỹ miễn thuế. Ngành may mặc trị giá 7 tỷ USD hiện là ngành tạo công ăn việc làm lớn nhất tại quốc gia Đông Nam Á này. Ông Kaiang Monika, phó tổng thư ký Hiệp hội các nhà sản xuất hàng may mặc Campuchia (GMAC), đại diện cho 600 nhà máy may mặc tại Campuchia, cho biết ông không nắm được thông tin liên quan vụ việc.

Bộ Ngoại giao Campuchia và Cục Hải quan nước này chưa đưa ra phản hồi với thông tin từ phía Mỹ. SSEZ cũng chưa bình luận về thông tin.

Chiến tranh thương mại Mỹ - Trung nóng lên vào tháng trước sau khi Trump áp thuế 25% với 200 tỷ USD hàng Trung Quốc, khiến Bắc Kinh đáp trả bằng đòn áp thuế 25% với 60 tỷ USD hàng Mỹ. Trump sẽ quyết định liệu có áp thuế với thêm 300 tỷ USD hàng Trung Quốc hay không sau hội nghị thượng đỉnh G20 cuối tháng này.

Mai Lâm (Theo Reuters)