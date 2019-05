Công chúa kế vị Thụy Điển đến Việt Nam

Chuyến thăm Việt Nam của Công chúa Thụy Điển diễn ra nhân dịp hai nước kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao.

Phó chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh, áo dài tím, chủ trì lễ đón Công chúa kế vị Thụy Điển chiều 6/5. Ảnh: TGVN.

Phó chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh chiều nay đã chủ trì lễ đón Công chúa kế vị Thụy Điển Victoria Ingrid Alice Desiree và phu quân thăm chính thức Việt Nam tại Phủ chủ tịch.

Chuyến thăm của Công chúa Thụy Điển diễn ra khi hai nước kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao. Thụy Điển là nước phương Tây đầu tiên công nhận và thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam (11/1/1969).

Trong cuộc hội đàm sau lễ đón, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh chào mừng Công chúa Victoria, phu quân cùng đoàn đại biểu cấp cao Thụy Điển thăm chính thức Việt Nam.

Thông qua Công chúa, Phó Chủ tịch nước đã chuyển lời hỏi thăm và lời mời của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đến Quốc vương và Hoàng hậu thăm Việt Nam.

Công chúa Victoria đánh giá cao những thành tựu phát triển kinh tế xã hội và hội nhập quốc tế của Việt Nam, khẳng định Thụy Điển coi trọng phát triển quan hệ hợp tác với Việt Nam, nước có vị thế quan trọng trong ASEAN. Công chúa Victoria cho biết đây là lần đầu tiên tới Việt Nam với sự tháp tùng của hơn 50 doanh nghiệp hàng đầu Thụy Điển trong nhiều lĩnh vực.

Hai bên thống nhất tạo điều kiện cho doanh nghiệp hai nước tăng cường hợp tác đầu tư và kinh doanh, đặc biệt trong các lĩnh vực Thụy Điển có thế mạnh và Việt Nam có nhu cầu. Thương mại hai chiều hiện đạt hơn một tỷ USD mỗi năm. Một số tập đoàn lớn của Thụy Điển đều đang có mặt ở Việt Nam. Trong suốt 46 năm, Thụy Điển đã viện trợ hơn 4 tỷ USD cho Việt Nam.

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đề nghị Thụy Điển tiếp tục ủng hộ giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế nhằm duy trì hòa bình, an ninh, an toàn và tự do hàng hải tại Biển Đông, đề nghị Thụy Điển ủng hộ Việt Nam ứng cử làm Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc nhiệm kỳ 2020-2021, cảm ơn và đề nghị Thụy Điển tiếp tục quan tâm, tạo thuận lợi cho cộng đồng người Việt Nam sinh sống, làm ăn và hòa nhập.

Công chúa Victoria dự kiến chào xã giao Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân. Ngày 7/5, Công chúa Victoria dự diễn đàn doanh nghiệp hai nước.

Chuyến đi của Công chúa Thụy Điển cùng Phu quân đến Việt Nam kéo dài đến ngày 8/5.

Khánh Lynh