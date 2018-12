Con đường rò rỉ video Trump khoe thoải mái sàm sỡ phụ nữ

Trump lộ video khoe thoải mái sàm sỡ phụ nữ / Donald Trump xin lỗi vì khoe thoải mái sàm sỡ phụ nữ

Ứng viên tổng thống Mỹ đảng Cộng hòa Donald Trump. Ảnh: Yahoo News

Một đoạn video, dài khoảng 3 phút, đang gây chấn động cuộc đua vào Nhà Trắng, trong đó, ứng viên tổng thống Mỹ đảng Cộng hòa Donald Trump khoe khoang về những hành động dung tục của ông với phụ nữ, theo CNN.

Video trên, bị lãng quên trong kho lưu trữ chương trình Access Hollywood của đài truyền hình NBC, chuyên bàn luận những chuyện bên lề liên quan đến người nổi tiếng hay chuyện hậu trường thế giới sao, mới được hé lộ cách đây vài ngày.

Theo một nguồn tin từ NBC, hôm 3/10, một trong những nhà sản xuất chương trình Access Hollywood bỗng nhớ lại buổi ghi hình năm 2005 về cuộc trò chuyện giữa ông Trump với người dẫn Billy Bush. Cuộc nói chuyện diễn ra khi cả hai đi xe buýt đến gặp nữ diễn viên Arianne Zucker để cùng dự một chương trình truyền hình khác cũng do NBC sản xuất có tên gọi Days of Our Lives.

Đoạn video xuất hiện giữa lúc những rắc rối liên quan tới các phát biểu xúc phạm của ông Trump nhằm vào cựu Hoa hậu Hoàn vũ Alicia Machado vẫn chưa lắng xuống. Bên cạnh đó, hãng tin AP đang gây sốt dư luận khi đăng một bản tin dẫn lời những người từng làm việc cho chương trình "Nhân viên tập sự" (Apprentice) chỉ trích tỷ phú Mỹ có cách hành xử "tục tĩu và phân biệt giới tính" trong quá trình cộng tác. Ông Trump là người dẫn chương trình của Apprentice.

Bị cuốn vào dòng thời sự đang tập trung khai thác khía cạnh thái độ coi thường mà ông Trump dành cho phụ nữ, giữa tuần qua, Rob Silverstein, giám đốc sản xuất chương trình Access Hollywood và đội ngũ của mình đã "đào bới" lại nội dung các tập đã phát sóng trước đây và phát hiện một đoạn video đặc biệt. Trong đó, Trump kể với người dẫn chương trình Billy Bush về cách ông tán tỉnh, lôi kéo phụ nữ: "Và khi bạn là ngôi sao, họ để bạn làm điều đó. Bạn có thể làm bất cứ điều gì...Bạn có thể sờ soạng vào chỗ kín của họ. Bạn có thể làm bất cứ điều gì".

Cũng trong video, Trump tiết lộ về chuyện ông dụ dỗ một phụ nữ lên giường nhưng bất thành.

"Tôi cố dụ dỗ cô ấy và tôi thất bại. Tôi thừa nhận chuyện này... Tôi đã quyết liệt dụ dỗ cô ấy. Tôi đưa cô ấy đi mua sắm. Cô ấy muốn một số đồ nội thất... Tôi tấn công cô ấy như một con sói nhưng lại không thành công".

Natalie Morales, đồng dẫn chương trình Access Hollywood hiện nay, xác định cô gái mà Trump nói đến là Nancy O'Dell, người cùng dẫn Access Hollywood với Bush lúc bấy giờ.

Nancy O'Dell, nay là người dẫn chương trình truyền hình Entertainment Tonight, từ chối bình luận. Brad Bessey, giám đốc sản xuất Entertainment Tonight đã viết trên mạng xã hội Twitter rằng O'Dell là "một nhà báo xuất sắc, xinh đẹp, chuyên tâm cho gia đình và thông minh".

Đoạn video Trump trò chuyện với người dẫn chương trình Bush, kéo dài khoảng 3 phút, được ghi hình khoảng vài tháng sau khi ông kết hôn với người vợ thứ ba, cô Melania.

Một nguồn tin của NBC cho biết sau khi xem lại đoạn video, họ "đã tranh luận nên làm gì với nó".

Đến sáng ngày 7/10, Silverstein quyết định phát sóng đoạn video với phụ đề đi kèm. Tuy nhiên, Silverstein không định đưa video vào chương trình Access Hollywood phát sóng tối cùng ngày. Điều này có nghĩa ông chỉ có thể công bố nó sớm nhất vào tối 10/10, ngay sau cuộc tranh luận tổng thống trực tiếp lần hai giữa Donald Trump và Hillary Clinton.

Một nguồn tin của NBC xác nhận Access Hollywood đang tổ chức sản xuất bản tin về đoạn video của Trump nhưng đến sáng 7/10, công việc vẫn chưa hoàn thành. Đấy cũng là lúc Silverstein nhận được thông báo phóng viên David Fahrenthold từ tờ Washington Post đã có trong tay đoạn video.

Trong nhiều tháng, Fahrenthold đeo bám đưa tin về những bê bối xung quanh các khoản tài trợ từ thiện của Trump cũng như quỹ Trump Foundation. Dường như có người nào đó đã rò rỉ đoạn video cho Fahrenthold.

Khoảng trưa 7/10, Fahrenthold gọi điện đề nghị NBC bình luận về đoạn video. Các nhà sản xuất chương trình Access Hollywood ở California bị bất ngờ trước cú gọi của Fahrenthold.

Khi CNN liên lạc vào hôm 7/10 để tìm hiểu nguồn gốc đoạn video, Farenthold từ chối bình luận.

Nhưng các nguồn tin từ NBC tin rằng người nào đấy làm việc cho NBC đã tải đoạn video từ một trong những máy chủ lưu trữ của mạng lưới truyền hình này. Video chỉ có thể được truy cập nội bộ kể từ lúc Access Hollywood lên kế hoạch phát sóng câu chuyện Trump bàn luận chuyện sàm sỡ phụ nữ.

Sau khi Farenthold gọi điện, đội ngũ của NBC cũng như chương trình Access Hollywood đã nhanh chóng hoàn thành các công việc liên quan đến đoạn video. Access Hollywood tối 7/10 phát sóng câu chuyện dưới lời tường thuật của người dẫn chương trình Natalie Morales.

Hồng Vân